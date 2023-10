Youtuber japonês experimenta sobá brasileiro; saiba o que ele achou no vídeo

O criador de conteúdo do YouTube, Guti, que se autodenomina um “japonês apaixonado pelo Brasil”, fez uma visita à feira em Campo Grande para experimentar o sobá, um prato que ele afirma ser viciado e costumava saborear em Okinawa. Atualmente, viajando por vários estados com sua esposa Eliana, que é brasileira, ele registra vídeos divertidos compartilhando suas impressões sobre a gastronomia e as cidades que visitam, além de não deixar de mencionar o calor intenso.

Durante sua viagem pelo país, eles decidem experimentar um estande específico e solicitam o sobá com carne suína. Guti compartilha sua opinião: “Não há dúvida, é melhor escolher porco em vez de carne de boi. É a opção mais comum.” Quando o prato típico chega, o casal é visto saboreando corretamente com os hashis, os tradicionais palitinhos. Eles elogiam especialmente o toque de gengibre, afirmando que “realmente melhora o sabor”.

Segundo o portal Midia Max, Guti conclui sua refeição comentando que está “saboreando mesmo com esse calor” e planeja tomar um banho frio em seguida. Ele compartilha sua preferência por comer macarrão mesmo nos dias quentes. Eliana pergunta se ele está se sentindo bem, e ele responde afirmativamente. “Apenas está muito quente... mas agora tem um pouco de vento”, acrescenta ele.

