A receita de banana caramelada com sorvete do restaurante Josephine é muito prática e ideal para o verão. Adicionando outras frutas, como ameixa e damasco, o sabor vai ficar ainda mais incrível, com notas adocicadas e um leve toque azedinho.

Se você está a fim de comer um doce delicioso e muito simples, não deixe de fazer essa receita de banana caramelada em casa. Siga o passo a passo e bom apetite!

Banana caramelada com sorvete

Ingredientes 5 bananas-nanica maduras

1 xícara de açúcar demerara

½ xícara de açúcar mascavo

½ xícara de água quente

½ xícara de nozes sem casca

½ xícara de damasco

½ xícara de uvas-passas

½ xícara de amêndoa

1/2 xícara de ameixa seca sem caroço

1 bola de sorvete de creme Preparo 1 Pique grosseiramente o damasco, as uvas-passas e a ameixa seca e reserve.

2 Coloque o açúcar demerara e o mascavo em uma panela e leve ao fogo até que o açúcar caramelize.

3 Acrescente 1/2 xícara de água quente ao caramelo e deixe ferver por 5 minutos.

4 Desligue a panela.

5 Acrescente as bananas e, em seguida, as frutas secas ao caramelo, misturando delicadamente.

6 Coloque numa travessa com tampa e deixe esfriar.

7 Sirva com uma bola de sorvete de creme.

