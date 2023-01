Bolinho de arroz com calabresa e queijo

Bata a carne na função pulsar do liquidificador para triturar a linguiça.

Coloque na tigela junto com o arroz.

Pegue um pouco da massa com a ajuda de uma colher de sopa.

Aperte com as mãos, fazendo uma bolinha.

Faça um buraco na massa com um dedo.

Recheie com 1 colher de chá de mussarela ralada.

Aperte a lateral da massa para ficar no formato de croquete.

16

Tempere as farinhas do empanamento e o ovo com sal a gosto.