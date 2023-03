Orange coffee Foto: Bruno Gois Por Redação Paladar Café com laranja Feito com expresso e suco de laranja, esse drink refrescante é ideal para um dia de piscina Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Esse café com laranja é o drink refrescante perfeito para uma tarde à beira da piscina junto com amigos. Ideal para os que preferem um drink não alcoólico, esse café gelado é uma delícia. Feito com expresso, suco de laranja e muito gelo, os dias de calor pedem por uma bebida refrescante assim. A receita desse café com laranja é do Restaurante Duas Terezas. Feito em cinco minutos, apostamos que você vai querer experimentar essa bebidinha diferente.