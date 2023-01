A Chaufa é um prato de arroz frito com pimentas típico do Peru. Se você curte experimentar pratos tradicionais de outros países e o sabor de uma boa pimenta, essa receita de Chaufa Diablo do chef peruano Marcos Espinoza é puro deleite.

O encontro inusitado de frango, camarões e pimentas deliciosas torna essa receita uma verdadeira orquestra de sabores. Siga o passo a passo, que é simples, e aproveite!

Chaufa Diablo

Ingredientes 100 g de coxa desossada

70 g de camarão

2 g de sal

2 g de pimenta-do-reino

2 ovos

280 g de arroz cozido

3 xícaras de água

10 ml de molho de soja

10 ml de óleo de gergelim

50 ml de óleo

30 g de cebolinha

30 g de broto de feijão

30 g de repolho roxo

10 g de cenoura

5 g de gengibre batido

5 g de pimenta dedo de moça

15 g de pimenta à escolha Preparo 1 Cozinhe o arroz

2 Numa panela, grelhe o camarão e os pedaços de coxa de frango já temperados com sal e pimenta do reino.

3 Na mesma panela, coloque o ovo e mexa até cozinhar.

4 Acrescente o arroz cozido.

5 Mexa tudo e misture com os legumes, o broto de feijão, as pimentas, o gengibre batido, o camarão, o frango e um toque de molho de soja.

6 Finalize com o óleo de gergelim e a cebolinha. Veja mais

