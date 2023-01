Quer preparar uma massa saborosa mas o tempo está curto? Vá de carbonara! O macarrão à carbonara é uma receita italiana antiga, de preparo simples e rápido. O prato ganhou popularidade no mundo inteiro devido a sua praticidade e sabor, e aos poucos vem caindo no gosto dos brasileiros.

O autêntico molho à carbonara leva guanciale (bochecha de porco) e queijo pecorino, mas há receitas que usam bacon e outros tipos de queijo e também são deliciosas – além de pesarem menos no bolso.

Trouxemos receitas de carbonara de cinco restaurantes diferentes, com opções que seguem a tradição da comida italiana, e versões simples com ingredientes mais comuns – a escolha é sua. Dá uma olhada nas receitas:

Espaguete à carbonara.

Carbonara tradicional

Vamos começar com a versão tradicional, com guanciale e queijo pecorino. O guanciale é uma iguaria italiana feita com bochecha de porco. Apesar do gosto ser similar ao bacon, o ingrediente não é defumado e tem um sabor mais forte. Confira a receita de carbonara servida do Supra Di Mauro Maia e aprenda a fazer o autêntico carbonara italiano.

Carbonara do Mondo Gastronômico

Carbonara com caldo de legumes e creme de leite

O macarrão à carbonara do Mondo Gastronômico é diferente e criativo: usa caldo de legumes e creme de leite no preparo. A receita utiliza bacon e panceta como proteínas, e decora o prato com aspargos cortados em pequenos pedaços. O resultado é lindo! Veja o passo a passo.

Carbonara do Pecorino

Carbonara com pancetta

No Pecorino Cucina Mediterranea, o macarrão à carbonara é feito com pancetta, ótima alternativa ao guanciale tradicional. O resultado é um molho cremoso, que acompanha bem qualquer massa, em qualquer tipo de reunião, desde o almoço de família até jantares românticos.

Espaguete à carbonara do Vino!

Carbonara com bacon

A receita de carbonara do Vino! é super simples e leva apenas 4 ingredientes, o que a torna muito fácil de reproduzir em casa. O prato leva bacon e o segredo está na praticidade: o preparo é rápido e descomplicado, perfeito para quem está com pressa. Confira!

Macarrão à carbonara feito com guanciale do restaurante Alessandro e Frederico

Carbonara italiano

Para terminar, mais uma versão que usa os ingredientes do carbonara tradicional. A receita foi elaborada pelo chef italiano Luciano Boseggia, e é servida no restaurante Alessandro e Frederico. O prato é elegante e segue o preparo da receita italiana, com guanciale e queijo pecorino.





