O tomate é uma fruta que está presente no dia a dia do brasileiro e é usada em diversas ocasiões. Apesar de estarem sempre presentes, não são todos os tipos que servem para fazer um bom molho de tomate, e, para armazená-los, também não vale de tudo. Para acabar de vez com as dúvidas sobre o assunto, chamamos a chef dos restaurantes Myk, Fotiá e Kouzina, Mariana Fonseca.

Tipos de tomate e para o que servem

A primeira coisa que você precisa saber é que os tomates carmem, holandês, débora, cereja, sweet grape, pera e caqui caem muito bem para saladas. O débora e o italiano, por sua vez, combinam com molhos caseiros e, na hora de fazer um vinagrete, o caqui é a escolha certa. Para sanduíches, prefira o pera. Quando o assunto é risoto, escolha o holandês. Já para frios, queijos e ervas, o melhor é o sweet grape. Vale lembrar que o tomate verde, seja de qual tipo for, é usado na salada, mas, para o molho, você vai precisar de um bem maduro e molinho.

A escolha do tomate no mercado

E já que tocamos neste assunto, você sabe escolher o melhor tomate quando vai ao mercado? A profissional da gastronomia ressalta que o tato e a visão são os sentidos mais importantes para essa tarefa e o principal é que o fruto esteja firme, a coloração não pode ser esverdeada perto do cabinho. Aliás, diferente do que muitos pensam, está tudo bem se ele estiver um pouquinho machucado.

Modos de conservar o tomate

Ao chegar em casa, o primeiro passo é guardar o tomate na geladeira, mas nada de lavar. Pois, se a fruta entra em contato com a água, ela deteriora mais rápido. Fonseca alerta ainda que o melhor é lavar pouco antes de usar. “Os menores são sempre mais delicados, e a geladeira conserva”, explica.

Se você é do time que acredita que para conservar o tomate é melhor colocá-lo no congelador, pode parar com essa ideia. “Ao pegar o tomate maduro, e colocá-lo para congelar, estará tirando todo o seu glamour”, brinca a chef, que também complementa: “o tomate tem que ser processado ou cozido para, de repente, ser congelado”.

Outra alternativa é embrulhar o alimento com pano multiuso (tipo perfex) ou em um papel-toalha, e esta dica não vale só para o tomate, conta para qualquer legume.

Molhos de tomate em casa

Depois de todas essas dicas, pedimos para a chef te ensinar a colocar todas essas dicas em prática, fazendo várias versões caseiras de molho de tomate. Que jeito ruim de aprender, não é mesmo?

Então separe os ingredientes e prepare-se para conhecer receitas que vão desde molhos de longa-duração - perfeitos para aquele almoço de final de semana - até os que são bem rapidinhos e feitos para os dias em que o cansaço e a preguiça marcam presença.

Como tirar a pele do tomate

Para tirar a pele do tomate, a chef ensina uma técnica bem bacana. Primeiro, faça um X na parte de trás do tomate, depois, coloque-o na água fervendo por 1 minuto. Aos poucos, a pele vai se desgrudando e, por fim, é só você tirá-la com as mãos, e, se quiser, extrair as sementes também.

Molho rapidinho de tomate pelado

Um molho de tomate pelado que vai muito bem com um prato de massa Foto: Taba Benedicto | Estadão

Este molho feito com tomate pelado fica pronto em poucos minutos e é uma ótima opção para acompanhar aquela massa à noite, depois de um longo dia de trabalho. Para você ter uma ideia, a chef prepara esse molho vermelho com macarrão naqueles momentos em que o filho de seis anos pede algo para comer perto da hora de dormir, jurando de pé junto que está com fome mesmo depois de já ter jantado.

Molho de tomate amarelo

Molho de tomate feito com tomate amarelo para massas e pizzas Foto: Taba Benedicto | Estadão

Nesta versão, bastam apenas cinco ingredientes e cerca de 15 minutinhos para prepará-la. Aqui, o tomate amarelo será sua estrela para um acompanhamento muito bom para qualquer massa de sua preferência.

Molho de tomate com camarão

Molho de tomate com camarão para acompanhar um prato de massa Foto: Taba Benedicto | Estadão

Já imaginou combinar molho de tomate com camarão? Se não, está na hora de mudar este pensamento, pois o crustáceo dá um gosto diferente para o prato. E fica muito bem harmonizado com a massa do tipo orechiette. Se você for muito fã do camarão, pode adicionar mais para deixar o gostinho ainda mais marcado.

Molho de tomates pelado e italiano

Molho vermelho caseiro feito com tomate italiano e tomate pelado para cobertura de pão Foto: Taba Benedicto | Estadão

Você sabia que um molho de tomate pode não necessariamente virar uma harmonização para as massas? A chef Mariana Fonseca transformou a mistura de tomate pelado e tomate italiano em um acompanhamento para comer com pão. Aí vai do seu gosto, se você prefere só dar uma leve cobertura ou fazer aquela mistura por igual. Aqui, a dica é usar o açúcar para quebrar a acidez. Separe um pouco mais de 2 horas para preparar.

Molho de tomate débora com cenoura

Molho de tomate com cenoura para quebrar acidez Foto: Helena Gomes | Estadão

A cenoura é um dos elementos essenciais neste molho de tomate, já que ela é responsável por reduzir a acidez e, claro, dar um gostinho especial para o tomate débora. Esta receita está na família da chef há algum tempo, já que foi sua mãe quem começou com a tradição.