Atire a primeira pedra quem não sente aquela vontade louca de comer um docinho no meio da tarde. E não importa a temperatura: no calor ou no frio, é batata: comer uma sobremesa fora de hora enche o coração de alegria.

Pensando nisso, selecionamos cinco receitas relativamente fáceis para acabar com a larica com ingredientes que a gente quase sempre tem na despensa. Confira!





Arroz Doce com Paçoca

Arroz Doce do Amélia Mercearia & Restaurante ganha toque junino de paçoca Foto: Estúdio Mascavo I Custom Credit





O clima junino ainda está no ar trazendo comidinhas que dão conforto na alma e ainda aquecem nos dias frios. Aqui, a paçoquinha de rolha dá aquela incrementada no Arroz Doce do Amélia Mercearia & Restaurante. O resultado? Só fazendo essa delicia para saber!

Continua após a publicidade

Banana Caramelada

Banana Caramelada, receita criada pela chef Ariani Malouf Foto: Documennta





Fala q verdade: a clássica combinação banana e canela não tem como dar errado nunca, certo? Pensando nisso, a chef Ariani Malouf, do Mahalo Cozinha Criativa, tem uma receitinha super fácil e leve com banana que ganha um toque especial de laranja.





Cocada Mole

Receita da chef Morena Leite mostra versatilidade da cocada Foto: @marinho11

Continua após a publicidade

Mole, de corte, de forno, para recheio... Clássico da doçaria brasileira, a cocada é o tipo de sobremesa que permite inúmeros preparos e usos e que pode ser feita com pouquíssimos ingredientes. Nesta versão da chef Morena Leite, ela tem consistência cremosa e decoração com lascas de coco.





Palitinhos de Tapioca

Primo do Dadinho, Palitinhos de Tapioca podem ser servidos com geléia, calda ou o que sua imaginação quiser Foto: JUNIOR SILVA

Espécie de primo do dadinho, os palitinhos de tapioca prometem fazer o mesmo sucesso de sua versão salgada. Na hora de servir, ele pode ser realçado com geléia, calda e o que mais a sua imaginação permitir. E o melhor: como a receita rende 40 porções, ninguém vai brigar pela última unidade.





Torta de Chocolate

Continua após a publicidade

Torta de Chocolate do restaurante Bosco ganha sabor e glamour com avelãs Foto: Marcela Oliveira I Custom Credit

Claro que nesta lista não poderia faltar uma sobremesa com chocolate. E essa torta, apesar da aparência, não tem nada de difícil, muito pelo contrário. Ela é tão fácil que a massa não vai ao forno! Na hora de servir, decore com avelãs. Imperdível!