Cookie de caneca Foto: Leonardo Machado Freire Por Redação Paladar Cookie de caneca Com base de bolo, recheio de brigadeiro e cobertura de chocolate, esse cookie de caneca é tudo Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 12 porções

Os cookies de caneca, ou biscoitos de caneca, são o tipo de receita ideal para um café da manhã diferente ou um café da tarde com os amigos. Essa receita traz uma grande diversidade dentro de uma única caneca. Feito com camadas de bolo, biscoito, brigadeiro e finalizado com sorvete e calda de chocolate, esse cookie de caneca é um arraso de sabor. Rápidos e fáceis de fazer, os cookies de caneca são bem práticos para transportar para o trabalho, por exemplo. Ideais para pessoas que vivem sozinhas, uma fornada dessa dura dias na geladeira. Essa receita de cookie de caneca também é uma ótima opção como uma sobremesa de acampamento, por ser fácil de fazer e por dar uma fornada boa, o que facilita a vida para todos os aventureiros. A chef-pâtissière Lisiane Arouca, conta um pouco do passo a passo dessa receita. Você vai ver que, além de ser bem fácil, esse cookie dá água na boca só de ler. Confira!