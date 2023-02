Confira esse delicioso prato de peixe, do Saz Restaurante

O beurre blanc, em tradução literal, é manteiga branca. Nada mais é do que um molho francês preparado com uma junção de vinagre, manteiga e vinho branco. Esse tipo de molho é levemente amanteigado.

A receita é tradicional do Vale do Loire, da França, e costuma acompanhar muito bem peixes ou frutos do mar.

Tão requintado quanto o beurre blanc tradicional, o Saz Restaurante compartilhou conosco uma receita de crudo de peixe e beurre blanc de abacaxi. Confira o passo a passo:

Gosta de peixe? Confira outras receitas: