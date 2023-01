Pensando em você que adora peixe cru e pimenta, pedimos ao chef Phil Fonseca, do Lilia Restaurante, que elaborasse essa receita de peixe cru com vinagrete de abacaxi e óleo de pimenta coreana.

O abacaxi, marinado com vinagre de arroz, dá um toque cítrico especial ao prato, que é ideal para ser servido no calor com um bom suco natural.

Com apenas sete ingredientes, essa receita de peixe cru com vinagrete de abacaxi e óleo de pimenta coreana vai te conquistar pela praticidade e sabor acentuado. Siga o passo a passo e bom apetite!

Peixe cru, vinagrete de abacaxi e óleo de pimenta coreana

Ingredientes 500 g de peixe a sua escolha

1/2 abacaxi

vinagre de arroz a gosto

sal a gosto

200 g de pimenta coreana em pasta

350 ml de óleo de girassol

1/2 xícara de folhas de erva doce Preparo 1 Corte o peixe em fatias finas.

2 Descasque e corte o abacaxi em pedaços pequenos.

3 Bata e faça suco de abacaxi.

4 Coloque o suco no fogo e reduza até a metade.

5 Temperare com vinagre de arroz e sal.

6 Em uma panela, esquente a pimenta coreana em pasta, com o óleo de girassol.

7 Coloque em um pote e deixar esfriar.

8 Cubra com plástico filme e reserve por pelo menos 3 horas.

9 Coe em uma peneira.

10 Coloque folhas de erva doce para dar frescor ao prato e deixá-lo mais bonito. Veja mais

