Nada melhor do que um bom milk-shake para se refrescar em um dia quente, né? A bebida de origem americana, um clássico das lanchonetes e sorveterias, agrada ao paladar de todos as idades. Apesar de simples, é muito comum errar o ponto do milk-shake, seja por excesso de leite ou pelo manejo equivocado do liquidificador.

Desafiamos a Débora Tesoto, fundadora da premiadíssima Davvero Gelato Tradizionale, a fazer 5 receitas de milk-shakes diferentes, com dicas preciosas para deixar a bebida no ponto certo. As receitinhas são simples, perfeitas para fazer em casa. Confira o passo a passo com as dicas abaixo e prepare milk-shakes deliciososos.

Milk-shake de chocolate belga Foto: Igor Kalassa

Milk-shake de chocolate belga

Vamos começar pelo clássico? O milk-shake de chocolate é uma delícia, além de super tradicional. A Débora deu a letra: raspas de chocolate sobre o chantilly fazem a diferença na finalização.

Milk-shake de paçoca Foto: Marinho

Milk-shake de paçoca

Milk-shake com paçoca é uma combinação divina e a versão da Davvero vai te deixar com água na boca. Uma dica de mestre para todos os milk-shakes: na hora do liquidificador, é só colocar para pulsar 5 vezes que a mistura está pronta.

Milk-shake de coco Foto: Igor Kalassa

Milk-shake de coco

Você já experimentou milk-shake de coco? A receita da Davvero é deliciosa! A Débora aconselha colocar raspas de coco sobre a bebida, aquele toque especial que faz toda a diferença.

Milk-shake de doce de leite Foto: Igor Kalassa

Milk-shake de doce de leite

Com doce de leite não tem erro. Essa receita da Davvero faz bonito e usa doce de leite para decorar o copo. Embora a receita leve chantilly, não é mandatório, não: sem chantilly a bebida também fica divina.

Milk-shake de frutas vermelhas Foto: Luiz Assumpção

Milk-shake de frutas vermelhas

Para terminarmos, milk-shake de frutas vermelhas. A combinação fica refrescante, revigorante e espanta o calor do verão como poucas bebidas fazem. Pegue seu liquidificador, seu gelato e agite seu verão!