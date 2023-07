Dia da Lasanha: chef conta quais sãos os segredos da lasanha perfeita

Com camadas macias, molho de tomate encorpado, queijo derretido e recheios irresistíveis, a lasanha é um prato clássico que conquistou o paladar de muitos por sua versatilidade e sabor irresistível. No entanto, você já se perguntou o que torna uma lasanha verdadeiramente perfeita? Por trás desse aparente prato simples, escondem-se segredos culinários que podem fazer toda a diferença no seu almoço de domingo.

Se quiser melhorar ainda mais a sua receita e fazer com que seus amigos e familiares te elogiem pelo sabor fantástico da sua lasanha, confira as dicas do chef Pedro Mattos, do Pappa Bar, que é especialista no assunto.

Escolha da massa

A escolha da massa é um fator determinante para a sua lasanha, e poucas pessoas sabem a diferença entre cada uma das massas. Para o chef Pedro Mattos, as melhores massas são: a fresca e a pré-cozida seca.

Se você optar pela massa fresca, cuidado com o tempo de cozimento. Ela deve ficar al dente, já que terminará de cozinhar no forno, junto com o molho. Passar do ponto pode fazer com que a lasanha fique mole demais e desmanche na hora de servir.

Lasanha vegetariana Foto: Rodrigo Pirim

Molho da lasanha

Quando o assunto é molho para lasanha, a dica do chef é uma só: capriche na quantidade de molho na hora de montar a lasanha. Independentemente da sua escolha (bolonhesa, bechamel, quatro queijos etc.), a primeira camada de molho deve ir diretamente na assadeira, para evitar que a massa grude no refratário.

Se você estiver colocando, massa, molho e queijo, lembre-se sempre de deixar as camadas de molho próximas das camadas de massa, já que o molho ajuda a massa a terminar de cozinhar. O molho também deve ser adicionado na parte superior da lasanha, antes do queijo.

Queijo gratinado

Lasanha à bolonhesa pode parecer um prato difícil de se preparar, mas é o contrário disso, funcionando como uma ótima opção para o jantar ou hora do almoço Foto: RICARDO DANGELO

Para garantir que o queijo fique gratinado uniformemente sobre a lasanha e resulte em uma camada extra de sabor e textura, coloque pequenos pedaços de manteiga gelada sobre a lasanha antes de ir ao forno. A manteiga vai ajudar o queijo a gratinar por completo, garantindo mais sabor e cremosidade.