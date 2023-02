Espetinho de frango na mostarda Foto: Letícia Almeida Por Redação Paladar Espetinho de frango na mostarda Esse espetinho tem sabor marcante e vai virar sensação no seu churrasco Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Esse espetinho de frango na mostarda tem sabor marcante e vai virar sensação no seu churrasco. Para que a combinação de temperos fique ainda mais acentuada, você pode adicionar um pouco de mel para criar contraste no sabor. Se você aí de casa resolver experimentar essa maravilha, com certeza esse espetinho vai ter vaga garantida nas suas próximas churrasqueadas.