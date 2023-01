Pensando nos fãs de carnes suculentas e hambúrgueres deliciosos, trouxemos essa receita de hambúrguer de filé mignon do Osnir Burguer. Além do mignon, a alcatra e a maminha completam a suculência do prato, que é recheado de catupiry.

Siga o passo a passo dessa receita de hambúrguer, que é extremamente simples, e aproveite!

Hambúrguer de filé mignon

Ingredientes Carne 90 g de mignon moído

45 g de alcatra moída

45 g de maminha moída

sal e pimenta-do-reino a gosto Montagem 1 colher (sopa) de catupiry

5 folhas de rúcula

½ xícara (chá) de cubos de bacon

Pão de hambúrguer Preparo 1 Incorpore as três carnes moídas e molde no formato de hambúrguer.

2 Numa frigideira antiaderente aquecida, coloque um fio

3 de azeite.

4 Sele o hambúrguer no tempo que desejar o ponto da carne.

5 Monte o hambúrguer com os demais ingredientes. Veja mais

