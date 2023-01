Mini-brownie de chocolate belga

A receita de mini-brownie do Le Pain Quotidien é uma ótima opção para os amantes do chocolate meio amargo. Juntando simplicidade e um casamento perfeito entre crocância e cremosidade, esse brownie vai te surpreender!

Pedaços de chocolate, açúcar e ovos são os ingredientes tradicionais da receita de brownie. Contudo, existem diferenças no modo de preparo ao redor do mundo. Muitos chefes norte-americanos, por exemplo, utilizam complementos diferentes, como calda de damasco e adição de castanhas. Ideias para você usar na sua casa. Outra sugestão é servir o brownie com sorvete de creme e calda quente de chocolate. Aproveite!

Mini-brownie do Le Pain Quotidien

Ingredientes 240g de chocolate meio amargo

200g de açúcar orgânico

200g de ovos brancos (4 ovos)

50g de farinha de trigo branca

1 pitada de sal marinho

200g de manteiga Preparo 1 Em uma batedeira, bata o açúcar e os ovos até que fiquem homogêneos e que o açúcar esteja completamente dissolvido.

2 Derreta o chocolate e a manteiga juntos em banho-maria.

3 No bowl da batedeira, incorpore a mistura do chocolate e manteiga nos ovos e misture bem.

4 Por último, junte a farinha e o sal sem bater, apenas incorpore.

5 Preaqueça o forno, coloque em uma forma untada e leve para assar em fogo médio, 160°C, por 25 min.

6 Na parte de cima vai se formar uma casquinha, mas no meio o brownie vai estar super cremoso. Veja mais

