Surpreenda-se com uma receita italiana de biscoito de avelã prática e simples. O biscoito do Motique une sabor e crocância a partir de três ingredientes primordiais: ovo, baunilha e açúcar. As castanhas completam a mágica desse docinho chamado de ‘Brutti ma Buoni’ pelos italianos, que significa literalmente ‘’feio mas bom’'. É um docinho perfeito para ser apreciado com um café no fim da tarde. Aproveite!

Ingredientes 300 g de açúcar

10 g de extrato de baunilha

100 g de clara de ovo (aproximadamente 3 ovos)

300 g de castanhas de caju esmagadas grosseiramente Preparo 1 Bata as claras com açúcar até atingir uma consistência firme.

2 Incorpore a castanha e a baunilha com movimentos de baixo pra cima.

3 Coloque a mistura numa panela e leve ao fogo.

4 Bata até obter a consistência desejada por mais ou menos 2 a 3 minutos. O fundo começará a grudar um pouco e a mistura se tornará mais espessa.

5 Tire do fogo.

6 Coloque pequenas porções da mistura em uma travessa com papel- manteiga.

7 Coloque no forno a 160ºC por mais ou menos 35 minutos. Veja mais

