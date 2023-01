Nachos com frango desfiado, alface, guacamole, creme azedo e queijo formam uma ótima combinação para servir aos convidados Foto: Hugo Delgado | Taquería La Sabrosa Por Redação Paladar Nachos com frango desfiado, alface, guacamole, creme azedo e queijo Aprenda a fazer esta combinação de nachos com diversos outros sabores que vão deixar o prato ainda mais diferente Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 6 porções

Comida mexicana é aquele tipo de cozinha na gastronomia que todo mundo ama. Temos certeza que você tem um prato predileto, certo? Os nachos são uma das receitas que você pode fazer à sua maneira, misturando com o acompanhamento que quiser. E, para te dar uma ideia, pedimos para o chef Nonô, da Taquería La Sabrosa, te ensinar uma versão. Mas, primeiro, vamos te ensinar algo que você talvez não saiba. A curiosidade do chef é que, o que chamamos de nachos, aqui no Brasil, na verdade são topopos no México. As tortilhas de milho crocantes são cobertas com vários tipos de ingredientes, e essa mescla é chamada de nachos. Entendeu? Agora vamos para o resultado que foi a combinação das tortilhas com queijo, frango desfiado, alface, guacamole e sour cream, que é também conhecido como creme azedo. Ficou muito crocante, uma explosão de sabores e muito gostoso. Confira o passo a passo: