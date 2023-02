Ovos beneditinos Foto: DoRo Gastronomia Por Redação Paladar Ovos benedict do DoRo Gastronomia Confira esse ovo pochê, servido no pão com presunto, regado com molho hollandaise Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Os ovos benedicts - ou ovos beneditinos, é um prato clássico para um delicioso café da manhã ou brunch. A sua receita consiste em ovos pochés, sobre uma fatia de presunto ou bacon, em cima de um pão, servido com molho hollandaise. Existe uma divergência de histórias sobre a origem desse prato. Alguns dizem que ele foi criado em 1894 em Nova York, por um corretor da bolsa de valores, chamado Lemuel Benedict. Contam que Lemuel estava se recuperando de uma ressaca e pediu um prato que levasse a combinação de ovos, presunto e pão, junto com um molho para curar sua dor de cabeça. O chef do hotel simpatizou tanto com a receita que colocou o prato no menu e o batizou de “eggs benedict”. Já outra história afirma que foi criado em 1900, no restaurante Delmonico’s, em Nova York. O chef Charlies Ranhofer teria criado o prato para um cliente que pediu uma receita diferente para seu café da manhã. Independente de sua criação, os ovos beneditinos se tornaram muito populares pelo mundo, com diversas variações. Existem receitas com adição de salmão, espinafre e até cogumelos. Aproveite toda essa história para experimentar a receita original desse brunch, compartilhado pelo DoRo Gastronomia. Confira o passo a passo: