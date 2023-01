Agora, é a hora de misturar o leite com esta junção e fazer o processo de temperagem. Para não derramar e você poder fazer tudo com uma mão só, coloque um pano no formato da base da sua tigela em que despejará o leite quente, assim, ela não mexe e você não corre o risco de se queimar.

7

Comece a mexer com uma espátula de silicone, caso sua panela for de teflon. Se não tiver mais a proteção, pode fazer com o batedor de arame (fouet). Na hora que começar a coagular, vai tirando a panela do fogo e voltando, mas não deixe de misturar bem. A dica aqui é ir mexendo a panela com uma mão, para frente e para trás, enquanto a outra mexe com a espátula. Precisamos que ele passe a começar a pegar no fundo.