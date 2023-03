Aprenda a fazer um pão de leite caseiro, macio e fofinho com técnicas de chef Foto: Sabrina Galli Por Redação Paladar Pão de leite caseiro Use técnicas para fazer este pão de leite macio e fofinho com a receita da chef Sabrina Galli Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Nada como aquele pãozinho da tarde e que às vezes acaba ficando para o café da manhã. Esses momentos criam memórias gostosas com quem amamos e, muitas vezes, este acompanhamento para os instantes é o pão de leite. Porém, este pão de leite que a chef Sabrina Galli ensina a fazer é diferenciado, já que é extremamente macio e fofinho. Nesta receita, ela usa a técnica de tangzhong, que consiste em cozinhar uma pequena parte da farinha de trigo com parte da água ou do leite da receita, obtendo um creme, que depois é adicionado ao restante dos ingredientes. Além disso, o método aumenta a capacidade de absorção de líquido na receita, o que deixa o pão bem macio. O glúten da farinha cozida fica elástico e também traz bastante maciez para o pão de leite. Vale lembrar também que a receita pode ser feita totalmente à mão, sem batedeira, se você sovar por alguns minutos a mais. Fora isso, a chef Sabrina Galli alerta a importância do uso da balança para que a receita fique bem certinha e que o pão de leite caseiro fique fofinho, macio e bem gostoso.