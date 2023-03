Aprenda a fazer o pão de milho com erva-doce vendido na Sagrado Boulangerie Foto: Marcio Schimming | Sagrado Boulangerie Por Redação Paladar Pão de milho com erva doce Aprenda a fazer o pão de milho vendido na Sagrado Boulangerie de uma forma descomplicada Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Pães vendidos em padarias, normalmente, possuem um processo muito complicado de se reproduzir em casa, mas, às vezes, dá para facilitar trocando ingredientes ou até mesmo a forma do preparo. E foi justamente isso que pedimos para a Sagrado Boulangerie fazer, facilitar o procedimento do pão de milho com erva-doce deles para você fazer em casa. Este pão de milho é bem crocante por fora e macio por dentro. E, uma vez que você pegar o jeito de como fazer esse pão, vai passar a fazer com frequência para comer no café da manhã ou da tarde.