O prato cinza com a pastinha de feijão preto e nachos está sobre um prato branco maior, que está apoiado num sousplat vermelho com a borda decorada por saliências circulares, que por sua vez está sobre um jogo americano redondo feito com lacres de latas de refrigerante ou cerveja. No fundo, um guardanapo preso por uma argola de metal prateada. Foto: Assessoria Bake and Cake Gourmet Por Redação Paladar Pastinha de feijão preto com nachos Um patê muito saboroso acompanhado de nachos e palitos de salsão Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Essa pastinha de feijão preto com nachos do Bake and Cake Gourmet é uma receita mexicana que vai fazer muito sucesso na sua casa. Levemente apimentada e muito saborosa, essa pastinha demora apenas 15 minutos para ficar pronta. Então, já pegue seus nachos e sua bebida favorita e aproveite essa pastinha de feijão preto.