O poke é aquele prato que muitos confundem com sua origem. Apesar do que parece, esse bowl tem origem no Havaí, e passou a ser febre no Brasil próximo de 2015.

A preferência para a montagem desse prato são pedaços de peixe, colocados em um recipiente, e acompanhados com todos os ingredientes que você desejar. Pode ser acompanhado com frutas, geleias, outro tipo de proteína, e por aí vai.

Perfeito para uma refeição saudável, é muito prático e completo. O Oguru compartilhou com o Paladar o passo a passo para um poke delicioso. Confira o preparo:

Poke de salmão Foto: Marinho

