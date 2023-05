O pão não é a primeira coisa que as pessoas pensam quando o assunto é hambúrguer, mas é um ingrediente crucial para o lanche. O blend sempre será o o protagonista, mas a qualidade e o tipo de pão fazem total diferença na elaboração do sanduíche, e podem mudar completamente o sabor do seu hambúrguer. Fatores como tamanho, sabor e consistência entram em jogo e são essenciais para um sanduíche equilibrado.

Para você jamais comprometer a qualidade do seu sanduíche, chamamos a padeira Helena Mil-Homens, da Padaria St. Chico, para dar dicas e orientações para a escolha de um bom pão de hambúrguer.

Sabor

Apesar de ser peça crucial na elaboração de um bom hambúrguer, o sabor do pão não pode ser muito forte. “O pão de hambúrguer não deve ser extremamente saboroso, para não roubar o sabor de tudo que está ali no meio”, destaca Helena. Apesar disso, a padeira destaca que o pão não pode ser insosso - em algum momento da refeição você estará comendo apenas o pão.

Consistência

É claro que a consistência do pão importa no equilíbrio no sanduíche. O pão de hambúrguer não pode ser mole, poroso ou esponjoso demais para não absorver muito o líquido da carne e se despedaçar. Dica importante: sempre selar o pão em uma chapa bem quente para secar o ingrediente e não permitir que a umidade da carne penetre.

Segundo Helena, o ideal é usar o pão brioche, que é amanteigado, firme e com um sabor na medida. Foto: FreePik

Tamanho

O tamanho do pão também é muito importante, e deve ser adequado ao tamanho do disco de carne. “O pão precisa estar completamente adequado para o tamanho da carne. Não pode faltar, nem sobrar”, diz Helena. Um pão muito grande pode deixar o sanduíche seco e massudo, enquanto um pão pequeno pode se perder em meio ao recheio e fazer com que os ingredientes caiam do lanche.

Tipo de pão

Pão de hambúrguer americano, pão australiano, pão brioche. Um bom hambúrguer pode ser elaborado com diversos tipos de pães, mas é claro que alguns favorecem o equilíbrio do sanduíche - e alguns prejudicam. Segundo Helena, o ideal é usar o pão brioche, que é amanteigado, firme e com um sabor na medida. Pães macios como o pão de leite não são bons para o sanduíche, já que não tem resistência à mordida.

Equilíbrio

No final, o mais importante de tudo é o equilíbrio. “A função do pão é fazer com que os recheios fiquem juntos da primeira à última mordida. É péssimo quando você está comendo um hambúrguer e, no meio da degustação, o recheio começa a escorrer e você precisar de mil guardanapos”, complementa Helena.

Helena Mil-Homens, padeira da Padaria St. Chico Foto: Wellington Nemeth

