O requeijão no pão, no biscoito ou até no bolo é a alavanca perfeita para nos lembrarmos da nossa infância. Essa receita remete à casa de vó, e traz consigo um gosto de saudade e aconchego.

Esse delicioso creme nasceu na época do chá colonial, nas casas de coronéis. Procurando agradar, as sinhás faziam disputas para inventar receitas e foi assim que essa iguaria nasceu.

Que tal conferir esse delicioso requeijão caseiro, lá da Pousada Casa de Maria Prado. Ele carrega o gosto do interior e tenho certeza que você vai amar o processo de cozimento.

