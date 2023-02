Venha ver essa receita do chef Raphael Vieira, do 31 Restaurante

Ao contrário do que muitos pensam, o requeijão é uma invenção brasileira, que remete à época da chegada das primeiras famílias portuguesas ao Brasil.

Essa iguaria surgiu nas casas de coronéis, onde as sinhás faziam diversas receitas diferentes para aproveitar o leite que sobrava em época que ainda não existia geladeira. Foi assim que surgiram as primeiras versões do requeijão.

. Porque não sair um pouco da mesmice e fazer o seu próprio requeijão em casa? Confira o passo a passo:

