A salada niçoise, como fica claro no nome, tem origem na cidade de Nice, na França. É o tipo de prato que ganhou diversas variações com o tempo.

No começo do século 19 era composta por tomates, anchovas, azeitonas e azeite. A versão que o Paladar trás para os seus leitores vem acompanhada com pimentões, ovo, anchovas, azeitonas e muitos outros ingredientes.

Esse tipo de receita é completa, trazendo o melhor de ambos os lados. Tanto como um prato leve, quanto como um prato recheado de nutrientes. Confira o passo a passo:

Deliciosa salada niçoise Foto: Wellington Nemeth

Ingredientes 12 folhas de alface lisa baby

4 fatias de batata cozida sem casca

3 tomates sem pele

9 unidades vagem holandesa cozida

3 colheres (sopa) de pimentões verde, vermelho e amarelo cortados em tiras finas

3 unidades de azeitona preta

6 rodelas cebola roxa

8 unidades aliche

2 colher (sopa) atum sólido gourmet

1 unidade ovo mollet

2 colheres (sopa) molho vinagrete

2 g flor de sal

4 colheres (sopa) vinagre de vinho branco

1 g sal

1 g pimenta do reino branca moída

6 colheres (sopa) azeite de oliva Preparo Ovo mollet 1 Para cozinhar o ovo, pegue uma panela pequena e encha com água.

2 Tempere essa água com duas colheres de sopa de vinagre e duas pitadas de sal.

3 Espere ferver.

4 Coloque o ovo, e cozinhe por aproximadamente 6 minutos.

5 Após cozinhar, retire o ovo da água e transfira para um recipiente com água e gelo para resfriá-lo.

6 Descasque e reserve. Veja mais Molho vinagrete 1 Em um bowl, coloque 2 colheres de sopa de vinagre, tempere com sal e pimenta.

2 Adicione o azeite pouco a pouco ao vinagre, e misture com o auxílio de um fouet.

3 Bata até emulsionar, você saberá que está pronto quando a mistura estiver homogênea.

4 Reserve. Veja mais Montagem 1 Em um prato fundo, disponha as folhas de alface lisa baby formando uma espécie de cama.

2 Coloque as fatias de batata enfileiradas.

3 Adicione as fatias de tomate, de forma que fiquem uma em cada lado do prato.

4 Coloque as azeitonas posicionadas ao lado de cada fatia de tomate.

5 Desfie o atum com auxílio de um garfo, regue com um fio de azeite e coloque no prato.

6 Posicione o ovo mollet ao lado do atum.

7 Coloque o aliche ao lado do ovo mollet.

8 No centro do prato, disponha a vagem cozida e os pimentões, de forma que dê altura ao prato.

9 Por último, coloque as rodelas de cebola em cima de todos os produtos, de forma delicada.

10 Finalize com flor de sal, temperando o ovo, o tomate, a batata e os pimentões.

11 Regue com o molho vinagrete e sirva. Veja mais

