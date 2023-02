Sanduíche de peru e abacate Foto: Assessoria Bake and Cake Gourmet Por Redação Paladar Sanduíche de peru e abacate Lanchinho rápido, equilibrado e muito saboroso Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 2 porções

Essa receita de sanduíche de peru e abacate da chef Cris Muratori, do Bake and Cake Gourmet, é ideal para quem deseja um lanche rápido, fácil de preparar e muito saboroso. Quando experimentar esse sanduíche, vai perceber que a junção do peru com o abacate transforma o lanche em uma refeição equilibrada. Para que seu sanduíche fique ainda mais gostoso, coloque os pães na frigideira com um pouco de azeite, para que eles fiquem tostados e crocantes na medida certa. Bom apetite.