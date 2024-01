Sorvete caseiro de melancia e coco

Comece pela calda, que vai ser dividida em 2 partes: 1/3 para o sorbet de coco e 2/3 para o sorbet de melancia. Aqueça a água e o açúcar e mexa até dissolver. Deixe ferver por 1 minuto e retire do fogo.

1 . Comece pela calda, que vai ser dividida em 2 partes: 1/3 para o sorbet de coco e 2/3 para o sorbet de melancia. Aqueça a água e o açúcar e mexa até dissolver. Deixe ferver por 1 minuto e retire do fogo.

Leve 1/3 da calda, o leite do coco, o rum, o coco ralado e à sorveteira pra turbinar.

2 . Leve 1/3 da calda, o leite do coco, o rum, o coco ralado e à sorveteira pra turbinar.

Na falta da sorveteira, como é um sorbet simples, leve ao freezer por 30 minutos ou até firmar nas bordas. Em seguida, bata com a batedeira até encorpar um pouco, volte para o freezer até firmar por mais 15 minutos e bata novamente

3 . Na falta da sorveteira, como é um sorbet simples, leve ao freezer por 30 minutos ou até firmar nas bordas. Em seguida, bata com a batedeira até encorpar um pouco, volte para o freezer até firmar por mais 15 minutos e bata novamente

Espalhe o sorbet de coco em uma forma média para bolo forrada com filme plástico ou em 8 copos de vidro e leve ao freezer pra firmar por aproximadamente 30 minutos.

4 . Espalhe o sorbet de coco em uma forma média para bolo forrada com filme plástico ou em 8 copos de vidro e leve ao freezer pra firmar por aproximadamente 30 minutos.

Bata a melancia e o limão no liquidificador até obter um suco grosso e passe para uma tigela sem coar. Junte os 2/3 da calda restantes e repita o mesmo processo do sorbet de coco.

5 . Bata a melancia e o limão no liquidificador até obter um suco grosso e passe para uma tigela sem coar. Junte os 2/3 da calda restantes e repita o mesmo processo do sorbet de coco.

Leve ao freezer pra firmar pra valer por mais 2 horas e guarde no freezer por até 1 semana.

7 . Leve ao freezer pra firmar pra valer por mais 2 horas e guarde no freezer por até 1 semana.