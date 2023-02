Criado na Alemanha e popularizado na França, o steak tartare teria aparecido na Europa Central durante uma expedição do grande conquistador Átila, rei dos Hunos. Em uma viagem da Muralha da China à região onde hoje ficam França e Alemanha, as caças cruas do exército huno eram colocadas embaixo da sela do cavalo para amaciar.

Pensando em você, que ama filé mignon e pratos deliciosos, trouxemos essa receita de steak tartare do Good Market, que é temperado com cebola roxa, mostarda Dijon e cebolinha. Vamos testar?

