Que tal uma torta bem macia de frango com cream cheese? O restaurante Torta no Quintal te ensina como fazer

Torta é um prato muito antigo, que surgiu para ser uma oferenda para a deusa Ártemis, na Grécia Antiga, em agradecimento pela fertilidade dos solos e dos ventres. Logo, era fundamental que a receita fosse feita caprichosamente.

Com essa história de fundo, vamos a este belo prato que leva o famoso cream cheese e o clássico frango desfiado à mão. Uma combinação que sempre garante sabor e satisfação.

Para que a torta e todos seus ingredientes fiquem no melhor ponto, o restaurante Torta no Quintal nos ensina como preparar a receita com maestria. Olha como é fácil: