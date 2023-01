Prato mineiro de vaca-atolada com legumes tostados e agrião, receita de Caio Soter, chef do restaurante Pacato, em Belo Horizonte (MG).

Os pratos mineiros trazem marcas da história e dos diversos povos que formaram o Brasil. Assim, as receitas típicas revelam a tradição estabelecida muitos anos atrás.

É o caso da vaca-atolada, que surgiu com os tropeiros, que passavam seus dias em busca de ouro e precisavam de uma alimentação robusta. Quando chovia, os tropeiros aproveitavam para descansar e comer, e só voltavam a trabalhar quando conseguiam desatolar o gado.

Se você não está muito familiarizado com esse prato, nós te contamos como ele é: a receita tradicional traz a carne bovina mergulhada em gordura e mandioca, uma combinação que levou a vaca-atolada a ocupar a 29ª posição no ranking de melhores pratos do mundo.

Apesar de ser um prato tradicional, é possível inovar e ainda assim preservar a essência da receita. A versão do chef mineiro Caio Soter – criador do restaurante Pacato –, da vaca-atolada é a garantia de uma refeição saborosa e com jeitão de cozinha de quintal.

Segundo o chef, “em tempos de escassez de alimentos e muitas privações, as famílias se dedicam à agricultura familiar de subsistência”, cultivando principalmente o milho, o feijão e a mandioca.

Todos esses elementos nos trouxeram até aqui, para a melhor receita de vaca-atolada que você vai ter a oportunidade de experimentar – e ainda por cima, acompanhada de legumes tostados e agrião.

Veja como fazer: