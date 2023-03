São Paulo é a cidade das padarias, do pingado, do pão na chapa. Mas, aos poucos, também começa a se tornar a cidade do pão artesanal, do bolo de ingredientes orgânicos, da produção caseira. São várias as pequenas padarias artesanais que estão pipocando ao redor da cidade, desde regiões mais comerciais até bairros menores e residenciais.

A seguir, confira um roteiro das melhores padarias artesanais para conhecer em São Paulo.

Zestzing

Fundada por Cláudia Rezende, a padaria Zestzing tem uma proposta de preparar pães como antigamente: com fermentações longas que garantem sabor e aroma mais acentuados. Dentre outras coisas, é muito bom o caracol de pistache com gotas de chocolate, assim como o inesquecível folhado caprese. E, é claro, não dá pra sair de lá sem levar um pouco de palmier, aquela bolachinha que mexe com a memória afetiva da gente.

Onde: Al. Tietê, 496, Jardim Paulista. 94340-9515. 11h/18h (sáb., 10h/15h).

Pão artesanal da Zestzing, da chef Claudia Rezende, na região dos Jardins, zona sul de São Paulo Foto: TABA BENEDICTO/ESTADÃO

Pindó

Localizada em uma charmosa esquina no bairro do Ipiranga, a casa tem um cardápio rotativo, que muda todo dia com opções de pão básico, recheado, baguete, integral, focaccia, doce e bolos. Tudo é feito com produtos com inspiração brasileira, sem uso de transgênicos ou conservantes, e de olho na produção artesanal. No local, ainda dá para tomar um saboroso cafezinho aproveitando o pequeno ambiente aconchegante.

Onde: R. Oliveira Alves, 465, Ipiranga. 91353-2721. Qua. a sáb.; 8h/19h. Dom.; 8h/14h30.

Dr. Levain

Também no Ipiranga, a Dr. Levain também tem como proposta um cardápio rotativo e bastante diverso. Dentre boas opções por lá, tem o pão recheado de calabresa com queijo ou gorgonzola com damascos, as babkas de goiabada, chocolate ou calabresa com queijo e, ainda na linha dos pães doces, um pão de cacau com callets de chocolate ao leite. Os pães variam de R$ 20 a R$ 36. Vale a pena ir cedinho, para pegar a casa com mais opções.

Onde: R. Leais Paulistanos, 584, Ipiranga. 2365-1417. 9h/18h (sex., 9h/22h; sáb., 9h/13h; fecha entre dom. e ter.)

Colibri

Comandada pelo casal Leticia e Gabriel, a padaria Colibri é apaixonante -- seja pelo ambiente aconchegante, seja pelos deliciosos pães e doces que são preparados por ali. Vale muito a pena pedir o pão de queijo na chapa, que fica crocante por fora e macio por dentro, ou ainda os bolos da casa, nos sabores de coco, lemonie ou brownie. Dá para comer por ali, em uma das mesinhas disponíveis, ou levar para casa o que quiser.

Onde: Al. Campinas, 1066, Jardim Paulista. 3297-8873. 7h30/16h30 (sáb., 7h30/14h; fecha dom.)

A Portinha

Ali no Tatuapé também tem opção de padaria artesanal. Lauany Antunes trabalhava no Corrutela quando saiu de lá durante a pandemia e começou a ter o desejo de começar a sua própria padaria artesanal -- tudo diretamente de sua casa. Ela começou a fazer sucesso, principalmente com a Chocolatuda, uma espécie de torta de chocolate com caramelo. Depois, foi só questão de tempo para abrir seu espaço em 2022. Hoje, além dos pães recheados artesanais, a Chocolatuda (R$ 18) continua sendo a principal pedida.

Onde: R. Melo Peixoto, 105, Tatuapé. 99279-9949. 10h/18h30 (sáb., 9h30/15h30; fecha dom.)

St. Chico

Na região do Largo da Batata, a St. Chico reúne uma legião de fãs mesmo em um espaço diminuto. Todos os pães nascem do levain da padeira da casa, Helena Mil-Homens, feito com centeio, mel e água. Faz diferença. O pão francês da casa é um dos melhores da região, do tamanho certo e bem crocante. Vale a pena, quando quiser sair do óbvio, pedir o bagel da casa, assim como os bolos -- o de maçã verde é inacreditavelmente bom.

Onde: R. Fernão Dias, 461, Pinheiros. 97280-9010. 7h/20h (sáb., 7h/19h; dom., 7h/18h).

Helena Mil-Homens à esquerda,da Padaria St. Chico Foto: Helvio Romero/Estadão

Feito à Mão

Criada pelo casal Cibele e Renato Costa, a padaria Feito à Mão também começou com uma produção caseira, na casa dos dois, até não dar mais conta. Hoje, são três endereços, um deles em São Paulo sob comando de outro casal, Vivian Jorge e Alejandro Saiz. Os pães da casa são feitos do jeito tradicional, com farinha, água, tempo e ação da natureza. O fermento, natural. Vale conhecer o pão de parmesão com pimenta calabresa, com um sabor bem particular, assim como a focaccia da casa -- macia e leve, como realmente deve ser.

Onde: Al. dos Arapanés, 1031, Moema. 97637-4665. 8h30/19h (dom., 8h30/15h30).

Santiago

Tiago Saraiva e Lucas Alves também começaram da cozinha de casa a preparar seus próprios pães, mas logo a coisa começou a crescer e não deu outra. Abriram a Santiago, em Perdizes, em um casarão cheio de personalidade. Assim como a maioria das artesanais, a padaria tem cardápio rotativo, mas alguns pães são pedidas certeiras, como o pão de alecrim -- que vem com um sal grosso na casca que faz toda a diferença no sabor.

Onde: R. Tavares Bastos, 750, Perdizes. 7h/19h (dom., 8h/18h; fecha seg.)

Mediterrain

No Campo Belo, a Mediterrain abriu as portas em 2017 já com o slogan de ser apenas “farinha, água, sal e alma”. Ricardo Moisés e a esposa, Fátima Almeida, focam na essência e qualidade do produto. O pão de chocolate é de comer rezando -- não é doce demais, mas não deixa de ter o gosto que tanto queremos sentir. Outra boa opção é o bolo de cenoura da casa, preparado sem açúcar e com adoçantes naturais. Do lado dos salgados, fique de olho aos finais de semana no pão recheado com queijo gruyére e calabresa. Vale a pena.

Onde: R. Gabriele D’Annunzio, 1263, Campo Belo. 2306-1929. 7h30/20h (sáb., 7h30/17h; dom., 7h30/15h; fecha seg.)

Padoca do Maní

Situada a poucas casas do Maní, na mesma rua Joaquim Antunes, a Padoca foi imaginada a partir dos gostos que fazem parte da filosofia Maní-Manioca, abraçando produtos orgânicos e tipicamente brasileiros no ambiente de uma padaria, como uma cuca de uva, um pão na chapa e aquele bolo da vovó. No cardápio, para quem quiser algo mais completo, vá com o combinado Café Padoca (suco de laranja, expresso ou pingado, ovos mexidos com queijo, salada de frutas com iogurte e granola, cesta de pães, geleia, manteiga e requeijão, a R$ 67). É um pecado não experimentar o bolo de coco gelado (R$ 19), bem com cara daquele de avó que ficava enrolado em papel alumínio na geladeira.

Onde: R. Joaquim Antunes, 138, Pinheiros. 3482- 7922. 7h30/19h (sáb., 7h30/18h; dom., 7h30/16h).

Padoca do Maní. Foto: Roberto Seba

Fazemos Pão

Ali em Pinheiros, o casal Priscila Imai e Thiago Dragão comanda a padaria Fazemos Pão. Pra começar, não dá para não falar do pão de queijo da Serra da Canastra, vendido até mesmo congelado, ou do pão de alecrim. Para quem gosta de algo mais diferente ou incrementado, conheça o pão de abóbora com avelãs ou, ainda, o bolo de cenoura da casa.

Onde: R. Simão Álvares, 121, Pinheiros. 94159-0349. 9h/17h (sáb., 9h/16h; fecha dom. e seg.)