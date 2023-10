5 restaurantes para provar receitas tradicionais com galinha

Quase toda família brasileira guarda receitas clássicas passadas de geração em geração e a galinhada é, com certeza, uma delas. Carregada de sabor e lembranças afetivas, o prato atravessou a “bolha” nacional e ficou na colocação 81ª entre os 100 pratos com frango mais saborosos do mundo, em 2023 pelo site TasteAtlas, considerado uma “enciclopédia” da gastronomia. Muito popular em Goiás e Minas Gerais, a receita que consiste em incrementar os pedaços de galinha como peito e coxa ao arroz e demais temperos. Ficou na frente dos famosos nuggets norte-americano, que ocupou a posição 96ª no ranking.

Por aqui, a galinha é uma ave muito popular, ainda criada em quintais, sítios e chácaras. Mas, desde a terceira década do século XIX, é tratada com característica de criação profissional. Hoje, o Brasil é um dos maiores exportadores da proteína do mundo com 4,2 milhões de toneladas produzidas só em 2019. Com tanta abundância, os restaurantes colocam a galinha em um alto patamar gastronômico com a criação de pratos diferentes.

Pensando nisso, selecionamos 4 restaurantes em São Paulo para comer diferentes pratos com galinha, indo desde galinhada até ravioli com recheio de galinha d´angola.

Abaru por Priceless

O bar e restaurante Abaru por Priceless, localizado no rooftop do Shopping Light, recebe os visitantes com uma vista de tirar o fôlego para o Theatro Municipal e outras ruas que encantam pela arquitetura antiga. Por lá, é possível provar a deliciosa coxinha de galinha (R$ 39) com maionese e ketchup de goiaba, assinada pelo renomado chef Onildo Rocha.

Onde: R. Formosa, 157, Centro Histórico. 2853-0373. 12h/15h30 e 18h/23h (seg., 12h/15h30; sex. e sáb., 12h/00h; dom., 12h/18h).

Coxinha de galinha (R$ 39) com maionese e ketchup de goiaba Foto: Tati Frison

Macaxeira

O restaurante Macaxeira, que homenageia a região do nordeste em sua decoração e pratos, serve uma típica galinhada (R$ 79,90) cozida com quiabo e cenoura acompanhada da farofa do dia. Além do clássico prato, outra receita que faz muito sucesso por lá é a moela de galinha (R$ 44,90), cozida com pimenta biquinho, tomate-cereja, bacon e a deliciosa farofa da casa.

Onde: R. Emília Marengo, 185, Jd. Anália Franco. 2671-2233. 12h/23h (qui. a sáb., 12h/00h; dom., 12h/18h30).

Altar

No restaurante Altar Cozinha Ancestral, é possível encontrar diversos pratos que demonstram representatividade, aconchego e muitas memórias afetivas. Uma delas, é a Galinha de Cabidela (R$ 75) receita que a chef e apresentadora Dona Carmen Virginia herdou de sua avó e agora é sucesso absoluto no restaurante. Entre os ingredientes estão o molho pardo, com fava que de tão gostosa se come pura, farofa bolão acarinhada nas mãos e batata doce salteada na manteiga de alecrim.

Onde: R. Medeiros Albuquerque, 270, Vila Madalena. 3034-4260. 12h/20h (seg., 12h/23h; ter. e qua., 12h/17h; dom., 12h/20h).

Fasano

O restaurante italiano Fasano, instalado no primeiro andar do Hotel Fasano São Paulo Jardins, oferece um prato com galinha para quem ama o ingrediente, mas deseja algo diferente combinado com uma clássica receita italiana. Se trata do ravioli com recheio de galinha d´angola (R$162), que acompanha creme de burrata, orégano e tomate cereja confitado.

Onde: R. Vitório Fasano, 88, Jardim Paulista. 3896-4000. 19h/00h (sex. e sáb., 19h/1h; dom., 12h/17h).

Ravioli com recheio de galinha d´angola (R$162) Foto: Carol Gherardi

Galinhada do Dema

Na Avenida Gustavo Adolfo, pertinho do Mocotó, está a Galinhada do Dema. O ponto está aberto ali, no número 2053, desde a segunda metade da década de 1980, mas passou a ter esse nome há dois anos, quando Rubens Lourenço e sua família saíram do Canindé e assumiram a casa. O sistema funciona assim: paga-se pelo tipo da proteína (galinha, R$ 39; carneiro, R$ 46; e carne de sol, R$ 46). Depois, pode se servir à vontade, em panelas de alumínio no fundo do restaurante, de baião de dois, feijão tropeiro, quiabo, maxixe e afins.

Onde: Av. Gustavo Adolfo, 2053, Vila Gustavo. 3228-3089. 11h/17h.