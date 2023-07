Entre os ingredientes dignos de representar a culinária brasileira em vários pratos típicos, certamente estão o arroz e o frango. E a galinhada, receita que une o melhor dos dois mundos, é presença garantida nos almoços de família por todo o país. A receita varia dependendo de quem a prepara, mas uma coisa é certa: o prato rende bastante, é saboroso e ainda por cima é super fácil de preparar.

Faz tempo que os brasileiros sabem do valor de uma boa galinhada, mas recentemente o prato ganhou reconhecimento dos gringos. A galinhada ficou na 80ª posição em lista que classifica as 100 melhores receitas com frango do mundo. O ranking foi elaborado pela enciclopédia gastronômica TasteAtlas, que reúne notas de usuários, críticos e especialistas gastronômicos do mundo inteiro.

O Jujeh Kebab, prato iraniano que é basicamente um espetinho de frango marinado com legumes, ficou no topo da lista. O coreano Dak Balbi ficou na segunda colocação - uma espécie de ensopado de carne com legumes. Fechando o top 3, o super temperado Murgh Makani, prato de origem indiana.

A TasteAtlas destacou a natureza caseira da galinhada que, embora servida em diversos restaurantes, é conhecida por sua presença em reuniões familiares, com receitas que são passadas de geração em geração.

Deu vontade de preparar uma galinhada em casa, não é mesmo? Separamos 3 receitas de galinhada para você se deliciar com essa receita brasileiríssima:

Galinhada

A receita de galinhada, do chef Luis Fernando Perin, inclui também arroz agulhinha e quiabo" Foto: Sérgio Castro|Estadão

Vamos começar pela galinhada tradicional. A receita de galinhada do chef Luis Fernando Perin usa banha de porco, quiabo e é super bem temperada - sabor não vai faltar. Ficou curioso? Veja o passo a passo completo e prepare a galinhada clássica no seu almoço de família.

Galinhada com ovo frito

Galinhada com ovo frito da chef Thalita Barros, do Conceição Discos Foto: DANIEL TEIXEIRA

A receita de galinhada da chef Talitha Barros usa um “zoião” de ovo frito para deixar o prato ainda mais saboroso. É uma receita rápida e descomplicada, leva só 15 minutos para ficar pronta. Confira o passo a passo.

Arroz Jollof

Arroz Jollof Foto: Aline Chermoula

O arroz jollof é uma receita de Gana, mas se parece bastante com nossa galinhada brasileira. A receita de arroz Jollof da chef Aline Chermoula leva arroz, diversos legumes e temperos e fica uma delícia quando preparada com frango - embora possa usar outras proteínas.