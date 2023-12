7 restaurantes com menus especiais para o Ano Novo

As comemorações do Réveillon exigem bastante, principalmente daqueles que recebem os outros, amigos ou familiares, em casa. Como preparar tudo e ainda ter tempo de aproveitar a data? Não é fácil. Pensando nisso, Paladar fez uma seleção de 7 restaurantes com menus de Ano Novo para comer nos restaurantes e não se preocupar com mais anda.

Fasano

O restaurante Fasano oferece jantares às 19h sob a assinatura do chef Luca Gozzani e o crivo de Gero Fasano. Na ceia de Réveillon, inclui um champagne de boas-vindas, duas opções de menu com quatro etapas cada um, bebidas não alcoólicas, valet e taxa de serviço. Entre os pratos, carré de cordeiro grigliato, a fregola com cogumelos e cebola queimada e o spaghetti ao creme de limão e caviar. R$ 2,6 mil por pessoa.

Onde: Rua Vitório Fasano, 88, Hotel Fasano, Jardins. 3062 4000. Horários acima.

Restaurante Santo Colomba

A casa de gastronomia italiana clássica, do premiado chef Alencar, terá programação de Ano Novo, que inclui menu especial na virada, dia 31, com direito a espumante de boas-vindas, rechaud de lentilha, mesa de frutas e música ao vivo com piano e violino. Dentre as opções que podem ser escolhidas, massa fresca à base de batatas com ragú de coelho e uma fonduta de grana padano, carnes como a costeleta de cordeiro em crosta de pistache e redução de vinho tinto e alcachofra e, de sobremesa, torta crocante recheada de ricota e creme de avelãs. A casa também abre no almoço do dia 1, porém com a programação normal. O preço do menu da virada é de R$ 720 mais 13% de taxa de serviço.

Onde: Al. Lorena, 1157, Jardim Paulista. 3061-3588. Horários de final de ano: 31/12, 12h/16h e horário da virada a definir; 01/01; 12h/15h.

Ceia da Santa Colombo Foto: Monica Quinta

Carlota

Enquanto boa parte dos restaurantes está se preparando para pausar nas festas de fim de ano, a chef Carla Pernambuco decidiu receber a clientela com sugestões especiais para o almoço de Ano Novo, seja no dia 31 de dezembro ou no dia 1 de janeiro. Conhecido por sua cozinha multicultural, e pela proposta de funcionar como um “bistrô de bairro”, o restaurante servirá nestes dias o cardápio normal da casa, além de algumas receitas especiais, caso do Coq au vin jaune (R$120), um cozido de frango com vinho que leva morilles (tipo de cogumelo) no preparo e é servido em companhia de batata dauphinoise. Para entrada, a sugestão é a dupla de Tacos-tostadas com camarão crocante, salsa de abacate e physalis (R$60). No arremate da refeição festiva, a pedida é Torta fondant de chocolate amazônico Nakau (R$39), que é servida com compota de tangerina.

Onde: R. Sergipe, 753, Higienópolis. 98225-6030. 31/12, 12h/16h30. 1/1, 12h/17h.

Torta fondant de chocolate amazônico Foto: Carla Pernambuco

La Casserole

O La Casserole, clássico restaurante francês instalado desde 1954 no Largo do Arouche, terá menu especial para o Ano Novo. São duas opções: o menu Célébration (R$ 380), com quatro etapas, pensado para quem tem compromisso antes ou após os jantares, e o menu Festivité (R$ 540), de seis etapas, perfeito para os que desejam celebrar durante toda a noite no La Casserole. A inspiração dos dois cardápios vem em grande parte dos insumos e pratos especiais que estão no cardápio fixo do restaurante como o haddock, o foie gras, o salmão defumado e o steak tartare. Nos pratos principais, os destaques ficam para as receitas exclusivas como o bacalhau confitado, com crosta de pistache e mousseline de batata; e o filé Rossini sobre brioche com redução ao vinho do Porto, aspargos e endívias. Todas as etapas de entrada, pratos principais e sobremesas possuem opções veganas e vegetarianas. Couvert, bebidas e gorjeta não estão inclusos. Recomenda-se reservar e os pedidos devem ser feitos através do e-mail eventos@lacasserole.com.br ou no site.

Onde: Largo do Arouche, 346, Centro. 31/12, 19h/00h.

Zena

Sob a liderança do chef Carlos Bertolazzi e do empresário Dudu Pereira, o restaurante Zena conta com um menu especial para e que ficará em vigor durante todo o mês de dezembro. O Zena traz novamente, para este fim de ano, o seu Peru di Natale: peru envolto em presunto Parma, recheado com farofa de castanhas, pinhões e uva-passa, acompanhado por purê de batata roxa, ciboulette e molho de uvas, que está disponível por R$ 139. Para a sobremesa, a novidade do restaurante é a Torta di Natale, que apresenta um pão-de-ló embebido em calda de laranja, mascarpone, chocolate amargo e frutas vermelhas natalinas - morango, amora e mirtilo - por R$ 39 a fatia. A casa ficará aberta no final de ano.

Onde: R. Peixoto Gomide, 1901, Jardins. 3081-2158. 31/12, 12h/17h. 01/01, 12h/22h.

Gero Itaim

O novo Gero Itaim, comandado pelo chef Lomanto Oliveira, está se preparando para, pela primeira vez, servir ceia de Ano Novo na virada. Instalado no térreo do Hotel Fasano São Paulo Itaim, o restaurante fará menus especiais de final de ano. No Réveillon, às 20h, o restaurante irá oferecer a ceia em cinco etapas com couvert e amuse-bouche à escolha do chef, duas alternativas de entrada, quatro tipos de prato principal e duas sobremesas. Entre os pratos estão os frutos do mar grelhados em forno a carvão e o filé de wagyu ao rôti ladeado com risoto de açafrão. Das 23h às 3h, a comemoração se desloca para o rooftop do hotel, com finger food, soft drinks, coquetéis clássicos, uísque 12 anos, cerveja, vinho branco e tinto da casa e espumante durante a festa, embalada ao som de DJ. O preço da ceia é de R$ 2.790 para hóspedes e R$ 2.990 para não hóspedes. Para mais informações e reserva para a ceia de Ano Novo, o e-mail é eventos.itaim@fasano.com.br.

Onde: Rua Pedroso Alvarenga, 706, Itaim Bibi. 3513- 7480. Horários de fim de ano acima.

Nonno Ruggero

Às vésperas do Ano-Novo, o restaurante Nonno Ruggero, no Hotel Fasano, servirá um brunch especial entre 10h e 17h que vai incluir, além do buffet, as massas bigoli com porcini e fonduta de queijo ou cabelo de anjo nero com lagosta ao molho de champagne e o T-bone de cordeiro ao molho de hortelã e legumes salteados como opções de prato principal. A opção de sobremesa para o brunch do Réveillon é o tradicional panettone com zabaione e da taça de prosecco. O valor por pessoa é de R$ 540.

Onde: Rua Vitório Fasano, 88, Hotel Fasano, Jardins. 3062 4000. Horários acima.