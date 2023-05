Uma das convidadas do 10º Paladar Cozinha do Brasil, Carla Pernambuco se junta, no próximo domingo, dia 7 de maio, a um time estrelado de chefs e especialistas que irão apresentar os biomas do Brasil, suas riquezas, ingredientes e receitas. Ao lado da filha mais velha, Floriana, a chef gaúcha irá apresentar o painel Experiências Sinestésicas com Cacau Selvagem, onde irão explorar todas as possibilidades de uma de nossas maiores preciosidades, da entrada até a sobremesa.

Em conversa com o Paladar, Carla disse estar animada com o evento. “Precisamos conhecer e promover a cozinha do Brasil e todas as nossas riquezas. Eu sou muito fã e entusiasta do nosso país”.

A chef do restaurante Carlota, Carla Pernambuco é uma das convidadas do 10º Paladar Cozinhas do Brasil Foto: Kaíke GuimarãesI Custom Credit

À frente do restaurante Carlota, Carla Pernambuco é uma das grandes damas da gastronomia brasileira. E sua história com a gastronomia vem de longe. Numa época em que o Brasil ainda nem sonhava em ter uma gastronomia de peso, Carla realçou e deu charme a pratos do nosso balaio gastronômico e ainda apresentou um novo mundo de cores e sabores de cozinhas da Tailândia, do Vietnam, dos Estados Unidos e de outras terras.

Hoje, do alto de mais de 30 anos na cozinha, uma senhora bagagem e uma bela carreira, Carla se dá o luxo de fazer apenas o que gosta. Ela, que já foi uma workaholic - chegou a comandar mais quatro restaurantes ao mesmo tempo - está levando ao pé da letra a máxima menos é mais. Diminuiu o ritmo e, ligadíssima em seu autocuidado, quer paz e sossego: faz ioga, cozinha para a família nos finais de semana e se dedica a projetos que não estão ligados apenas à cozinha. Quer dizer, estão, mas de outro jeito.

Sua mais nova empreitada é a linha de utensílios criados para a Westwing ao lado da filha caçula, a artista e ilustradora Julia Danesi. E não para por aí, Carla está finalizando seu oitavo livro de receitas, que tem previsão de lançamento para o segundo semestre deste ano. Já estamos ansiosos!

Quer saber mais? Conheça o site do 10º Paladar Cozinha do Brasil

Continua após a publicidade

Reserve as experiências da programação do 10° Paladar Cozinha do Brasil pelo link: https://booking-priceless.com.br/events/cozinhasdobrasilpaladar