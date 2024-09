Restaurante japonês bom é inevitavelmente caro. Não é fácil encontrar os melhores insumos da boa gastronomia oriental, como peixes frescos, bom arroz e coisas do tipo. Ter bons produtos é caro. No entanto, dá para achar, na cidade de São Paulo, alguns bons restaurantes japoneses que não cobram preço de um omakase de R$ 500 ou até R$ 1 mil.

Abaixo, confira a seleção de Paladar com restaurantes japoneses bons, com bons peixes e insumos, e que não cobram caro demais (mas não tão baratos a ponto de desconfiar).

KenZushi

De fora, o KenZushi nem parece um restaurante japonês: é pequeno e fica aos pés do aeroporto de Congonhas. Você chega e sobe uma escada até dar em um pequeno salão, onde cabem 20 pessoas no máximo. Por ali, você come sushi bem feito: peixes diversos e frescos, shari com tempero sob medida e até mesmo complementos que se diferenciam de outras casas, como o gengibre que não é forte demais e o shoyu temperado. Se quiser uma entrada, vale a pena conhecer o tempurá de shissô com tartar (R$ 42,90) -- de salmão ou de atum -- ou o sunomono (R$ 19,90). Mas o melhor fica nos combinados: para uma pessoa, o Tokyo (R$ 109,90) é o ideal, com 23 peças dos melhores peixes daquele dia.

Onde: R. Barão de Suruí, 190, Vila Congonhas. 5543-6207. 12h/15h e 18h30/22h30 (sáb., 12h/15h e 19h/22h; dom., 12h/16h; fecha seg.). Instagram: @ken_zushi

Tartar Shiss, do Ken Zushi Foto: Douglas Morinaga / Ken Zushi

SA

Uma das maiores surpresas em São Paulo nos últimos tempos, quando falamos de restaurantes japoneses, é o simpático SA. A casa, que fica ali em Perdizes e que é comandada pelo chef Bruno Fernandes, conta com um menu que transita entre as propostas de omakases e rodízios que encontramos pela cidade -- é, talvez, uma das melhores formas de começar a transitar entre os dois mundos. São três menus fechados na casa, que ficam entre R$ 195 e R$ 235. Entre as iguarias, você encontra desde sashimis de peixes diversos até tempurá de milho, passando por edamame com flor de sal, atum com alho negro e dyo de atum com codorna. É bem feito, com peixes frescos e na medida. Não é absurdamente barato, mas é um dos preços mais baixos dentre os omakases da cidade.

Onde: R. Desembargador do Vale, 206, Perdizes. 97612-0700. 12h30/15h e 18h30/22h (sáb., 12h30/16h e 19h/22h; fecha seg. e dom.). @sa.cozinhajaponesa.

Su

Muita gente torce o nariz quando o assunto é restaurante de shopping, mas o Su é uma boa opção para quem não quer gastar muito. A casa, que reformou recentemente e tem um visual bem mais ousado e criativo em comparação com outros japoneses em São Paulo, fica em um dos muitos corredores do Shopping Higienópolis. Lá, você encontra iguarias da gastronomia oriental, como os handrolls, versão aberta de temaki, para serem consumidos com as mãos, como cogumelo salteado (R$ 28) e o de vieiras (R$ 45). Também dá para complementar com os niguiris (duas unidades) e sashimis (trës fatias) de bluefin akami (R$ 71/R$ 92), carapau (R$ 25/R$ 27), enguia (R$ 83), olhete (R$ 25/R$ 27), ouriço (R$ 66) e pargo (R$ 26/R$ 30). Quer algo quente? Boas opções de espetinhos de lula e camarão rosa (R$ 50); panceta Yuzu Teriyaki (barriga de porco cozida por quatro horas, R$ 34); vieira Teriyaki (manteiga, pimenta japonesa, R$ 65) e polvo ao molho de gergelim preto (R$ 66).

Onde: Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis. 12h/23h. Instagram: @restaurante.su.

Aizomê

O Aizomê é indiscutivelmente um dos melhores restaurantes japoneses de São Paulo e, ainda assim, não precisa estar com tanto dinheiro no bolso. Na unidade da Japan House, na Paulista, o restaurante tem um objetivo de servir obentôs – refeições cotidianas do Japão, cuidadosamente elaboradas e apresentadas em embalagens portáteis. Assim, o menu acompanha a proposta do centro cultural de mostrar a diversidade do Japão contemporâneo, com a valorização da cultura e de tradições autênticas, enquanto também reflete a cozinha delicada e autoral da chef Telma Shiraishi, com ingredientes sazonais e estreita relação com produtores locais. Vale pedir os settos, refeição pensada e elaborada para englobar todos os alimentos necessários para uma boa alimentação, com gohan, missoshiru, salada, tsukemono e kobachis, além da proteína. Dentre as opções, Yakizakana (R$ 75), Karaaguê (R$ 75, sobrecoxa de frango marinado, empanado e frito) e o Tonkatsu (R$ 75, lombo suíno empanado e frito). Ainda tem os domburis, como o Frango Teriyaki (R$ 65, com sobrecoxa de frango sem osso ao molho teriyaki).

Onde: Av. Paulista, 52 - 2o. Andar - Bela Vista. 2222-1176. 11h30/16h30 (fecha seg.). @aizomerestaurante.

Yakizakana é um prato do Aizomê com anchova grelhada no sal Foto: Rafael Salvador

Sozai Japanese Deli

O Sozai Japanese Deli é um restaurante japonês sem frescura -- um restaurante raiz, pra quem gosta do termo. Isso vai desde o ambiente, simples e sem muita firula, até o cardápio, que passeia por diferentes preparos da gastronomia oriental. Nos pratos quentes, o destaque absoluto são os obentôs e domburis, como o Toriteridon (R$ 48,50), um domburi de coxa sobre coxa de frango com molho teriyaki e kimpira gobo, e o Tonkatsu Bento (R$ 65), com lombo suíno empanado, arroz branco, salada de repolho e acompanhamentos. Já na parte de sashimis e sushis, vale pedir um delicioso futomaki com salmão, atum, pepino, shitake, dashimaki tamago, gergelim e gengibre (R$ 74,50), ou o uramaki de atum (R$ 45).

Onde: Travessa Umberto Bignardi, 7 - Paraíso. 11h;18h (dom., 10h30/14h; fecha seg.). @sozaideli.

Kidoairaku

Se tem um restaurante que mudou com o tempo é o Kidoairaku. Antes, a casa ficava em um lugar apertado e que deixava as opções do dia em folhas de papel grudadas na parede. Hoje, o Kidoairaku está mais moderno, com um espaço arejado, mas que mantém a qualidade da comida japonesa ao longo de seus 35 anos de história -- e, é claro, preços bem mais altos por conta da mudança de ares do restaurante. É deliciosa a berinjela grelhada no missô (R$ 90), assim como o katsu curry (R$ 96), que combina lombo suíno empanado, gohan e molho curry. O yakizakana (anchova grelhada; R$ 90) é de comer rezando. A casa ainda tem boas opções de saquês, assim como cervejas pra acompanhar.

Onde: R. São Joaquim, 381, sala 10. 3132-6083. 11h/14h e 18h/20h (sex. e sáb. 11h/14h30 e 18h/20h; fecha dom.). @kidoairaku_japanesecuisine.

Torico Ramen

Outra opção na Liberdade é o simpático Torico Ramen, casa especializada em ramen com caldo de frango -- conhecido como Tori Paitan, este caldo é extraído exclusivamente do frango, o que resulta em uma sopa translúcida e extremamente leve. De acordo com a casa, o caldo fica cozinhando em fogo baixo por 7 a 8 horas, para extrair todos os nutrientes e em especial, o colágeno, em forma de uma gelatina deliciosa, responsável pela cremosidade da sopa. A partir disso, você encontra três tipos de ramen: à base de frango e shoyu, de frango e sal e de frango e pimenta. Preços entre R$ 37,80 e R$ 42,80.

Onde: R. Thomaz Gonzaga, 110 - Liberdade. 3132-0173. 11h30/14h30 e 18h/21h. @toricoramen.