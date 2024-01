Higienópolis sempre foi um bairro interessante, com sua mistura de culturas, cenários, espaços, pessoas. Isso, é claro, se reflete na gastronomia. Ainda que haja muita comida com foco no público judeu que por lá circula, dá pra encontrar de tudo. Boa gastronomia contemporânea, comida brasileira, boas pizzas e muitas, muitas padarias de qualidade.

A seguir, confira a seleção de 7 restaurantes para viver a gastronomia de Higienópolis.

Pinati

Há quem diga que o Pinati é mais Santa Cecília do que Higienópolis, mas o CEP da casa bate com o bairro tema desta lista -- por isso, entra aqui sem dúvidas. A casa, sem muita frescura, é focada em comida de rua israelense. É lógico que você encontra o básico dessa gastronomia, como falafel, kafta e shawarma, mas também algumas criações bem diferentes, como o mish mash (R$ 72), que é shawarma de carne bovina e de frango, schnitzel e salame judaico, maionese, cebola dourada na chapa, batata palha e ovo frito com a gema mole virada para baixo. Tudo isso em um pão lafa enrolado e cortado ao meio. Outra opção gostosa é o Kabanos (R$ 59), sanduíche com linguiça bovina, chimichurri, batata palha, mostarda e maionese -- tudo isso também enroladinho no pão lafa, feito ali.

Onde: R. Armando A. Penteado, 56, Higienópolis. 12h/16h e 18h/22h (sex., 12h/15h).

Veridiana Pizzaria

As mesas sempre cheias da pizzaria Veridiana dão prova de que o paulis­tano sabe reconhecer o uso de matéria-prima de qualidade. A casa conta com um cardápio de pizzas que vão desde as tradicionais, como a bem feita Margherita (R$ 108), até sabores mais diferentes e que você só encontra lá, como a incomparável Burrata al Pesto (R$ 126), que chega na mesa com muçarela de búfala cremosa, tomates em cubos e pesto de manjericão.

Onde: Rua Dona Veridiana, 661, Higienópolis. 3801-9000. Todos os dias das 18h às 00h.

Fabrique

Esta é a primeira unidade da Fabrique, que abriu as portas em 2017 e que, agora, conta com outras duas unidades. O ambiente é agradável e é perceptível, no visual e no sabor, como o preparo dos pães é cuidadoso -- a casa, afinal, foi uma das pioneiras das padarias artesanais na cidade. O pãozinho de lá, aliás, foi escolhido como o segundo melhor da cidade de São Paulo, em teste de Paladar, por conta de sua casca dourada e naturalmente brilhante e um miolo uniforme, macio e muito saboroso. Mas não é só isso: a Fabrique conta com boas opções de bolos, pães doces e outras opções de pãezinhos, para todos gostos.

Onde: R. Itacolomi 612, Higienópolis. 4801-4318. Todos os dias das 7h às 21h (dom., a partir das 7h30).

Na Janela

A Na Janela acabou de abrir, mas merece um espacinho aqui -- contamos mais sobre ela recentemente, em outra reportagem de Paladar. A casa, aberta desde o dia 30 de novembro, é fruto da sociedade entre o jornalista Luiz Américo, especializado em gastronomia e autor de livros de panificação, com os empresários Fábio Kow e Marie Camicado. A janela de onde saem os pães da casa está instalada na calçada da rua que desemboca nos fundos do shopping Higienópolis. A padaria não tem salão, tampouco mesas e cadeiras. Mas tem dois bancos que acomodam bem quem deseja parar ali uns minutinhos para tomar um café com beigale (R$ 7,90 o combo), espécie de rosquinha judaica. Entre os pães de fermentação natural, tem o multigrãos (R$ 23,90; 400g), o de chocolate com castanhas (R$ 29), o de nozes (R$ 30), a bengala (R$ 9,90), resgatada dos balcões das padarias de antigamente, o pão nosso (R$ 4,90), que é um filão leve e aerado, e o lê fú (R$ 3,30), que é um pão francês diferente, fermentado naturalmente.

Onde: R. São Vicente de Paulo, 603, Higienópolis. 8h/19h (dom. 8h/14h).

Marcha e Sai

O nome do restaurante não é à toa. Marcha e Sai tem 13 m² na rua Sabará, em Higienópolis. Não há mesas, só um banco na calçada para quem insiste em comer lá. A ideia é que se compre e leve para casa -- não exatamente tem a ver com o nome, conforme já contamos aqui no Paladar. O cardápio é rotativo mas, dentre outras coisas, dá para encontrar peixes, frangos e carnes. Nesta semana, por exemplo, teve sardinha grelhada, cuscuz paulista e salada (R$ 62) ou, ainda, moqueca, arroz, farofa e pirão (R$ 72).

Onde: R. Sabará, 473, Higienópolis. 95050-5107. 10h/18h (sáb., 10h/16h; fecha dom.)

Carlota

Um dos clássicos do bairro é o Carlota -- um verdadeiro hit eterno por lá. Comandado pela chef Carla Pernambuco, o restaurante mudou bem pouco seu cardápio desde que abriu as portas, em 1995. O suflê de goiabada com calda de queijo, o vulcão de doce de leite, os rolinhos vietnamitas e o mix de entradas figuram até hoje entre os favoritos de quase três décadas de história. É por lá também que você encontra um bife wellington bem feito.

Onde: R. Sergipe, 753, Higienópolis. 3661-8670. Terça a quinta-feira, de 12h às 16h e de 19h às 23h; sexta e sábado, de 12h às 17h e de 19h às 23h30 e domingos de 12h às 17h.

Sal Gastronomia

Não dá para falar de Higienópolis e não citar um de seus restaurantes mais famosos -- ainda que esteja prestes a se mudar, por desejo do chef Henrique Fogaça. Mas, já que ainda está por ali, entra na lista: o Sal traz uma gastronomia brasileira contemporânea com a cara do chef, com uma comida saborosa e bem servida. Dentre obrigatórios, o delicioso cupim na manteiga de garrafa, com mandioca e farofa de banana, e o delicioso lombo de cordeiro, com aligot (um purê de dois queijos, impecável), funghi e molho de jabuticaba.

Onde: R. Minas Gerais, 352, Higienópolis. 3151-3085. 12h/15h e 19h/23h (seg., 12h/15h; dom., 12h/17h).