A gastronomia uruguaia é um reflexo da riqueza cultural do país, misturando tradições locais com influências europeias. Famoso por suas carnes de alta qualidade, o Uruguai é o destino perfeito para quem busca saborear um autêntico churrasco, também conhecido como “asado”. Além disso, a proximidade com o Rio da Prata e o Oceano Atlântico garante frutos do mar frescos e pratos de peixe que encantam os paladares mais exigentes.

Para quem visita cidades como Punta del Este, Montevideo e Colonia del Sacramento, a cena gastronômica oferece opções que vão desde bistrôs modernos até restaurantes à beira-mar com vistas espetaculares. A seguir, você vai descobrir restaurantes imperdíveis que capturam a essência da gastronomia uruguaia, com pratos que variam de cortes suculentos de carne a refinadas receitas de peixe e frutos do mar.

Casa Viera – Colonia del Sacramento

Uma das maiores surpresas nos passeios pela simpática cidade de Colonia Del Sacramento é o restaurante Casa Viera. É uma casa escondida no final de uma das avenidas mais movimentadas da cidade uruguaia e possui um cardápio que escapa da mesmice de carnes e afins. Dois pratos são absolutamente fora da curva: a lasanha com carne de carneiro, queijo de cabra e massa de batata doce; e a milanesa, com uma boa quantidade de molho.

Onde: Gral. Flores 65, 70000 Col. del Sacramento. +598 98 499 129. 12h30/15h e 19h30/23h. Instagram: @casa.viera.

La Huella – José Ignacio (Punta del Este)

Localizado à beira-mar em José Ignacio, o La Huella é conhecido por combinar o rústico com o sofisticado. O ambiente relaxante, com mesas ao ar livre e uma vibe despretensiosa, convida a saborear frutos do mar frescos e pratos como o arroz negro com polvo. Não deixe de provar as sobremesas caseiras, especialmente o famoso volcán de dulce de leche -- é uma espécie de petit gateau feito de doce de leite, acompanhado com uma bola de sorvete.

Onde: Los Cisnes, 20402, Faro de José Ignacio. +598 4486 2279. Sex. e sáb., 12h30/16h30 e 20h/23h30; dom., 12h30/16h30. Fechado nos outros dias. Instagram: @paradorlahuella.

Um dos sucessos do La Huella é o petit gâteau de doce de leite com sorvete de banana e cookie de amendoim Foto: Anelise Zanoni

Jacinto – Montevideo

No coração da Ciudad Vieja, o Jacinto é um dos restaurantes mais acolhedores da capital uruguaia -- e que ajuda a escapar de endereços da capital de pega-turistas. Liderado pela chef Lucía Soria, oferece uma culinária de mercado com ingredientes locais. O menu muda de acordo com a estação, mas sempre vale pedir a milanesa de entrecot com salada e o peixe com cenoura, beterraba, creme de abobrinha e tahine. Tudo isso, enfim, em ambiente descontraído, perfeito para um almoço sem pressa.

Onde: Sarandí 349, Montevideo. 10h/23h30 (seg. e ter., 10h/16h; dom., 10h/17h). +598 2915 2731. Instagram: @jacinto_restaurante.

La Bourgogne – Punta del Este

Para quem procura sofisticação, o La Bourgogne é o único restaurante Relais & Châteaux do Uruguai. O chef Jean-Paul Bondoux traz o melhor da culinária francesa à Punta del Este. Com pratos elaborados e uma carta de vinhos notável, o menu é recheado de clássicos como o confit de pato e a terrine de foie gras. Ideal para uma noite especial.

Onde: Av. Pedragosa Sierra, 20100, Punta del Este. +598 4248 2007. 12h/00h (fechado de seg. a qua.). Instagram: @labourgogne.pde.

A praiana e bonita cidade de Punta del Este Foto: Michele - stock.adobe.com

Restaurante Charco – Colonia del Sacramento

Dentro do encantador Hotel Charco, o restaurante oferece uma vista incrível do Rio de la Plata, acompanhado de uma proposta gastronômica que une o melhor da cozinha local e internacional. O destaque vai para o peixe do dia e os cortes de carne grelhados na perfeição. Um lugar perfeito para apreciar a tranquilidade e o pôr do sol de Colonia.

Onde: San Pedro 116, Colonia del Sacramento. +598 98 502 130. 8h-23h. Instagram: @charco_hotel_restaurante.

Francis – Montevideo

Com um ambiente elegante e ao mesmo tempo aconchegante, o Francis é conhecido por seu excelente atendimento e pratos que variam entre frutos do mar, massas e carnes. O risoto de frutos do mar e o filé ao molho de mostarda são escolhas certeiras. Perfeito tanto para um jantar romântico quanto para uma refeição em família.

Onde: Luis de la Torre 502, Montevideo. +598 97 043 191. 12h/15h30 e 19h30/23h. Instagram: @francisrestaurant.

Marismo – José Ignacio (Punta del Este)

Situado em um cenário único, o Marismo é um restaurante ao ar livre onde a experiência é tão importante quanto a comida. Com mesas entre pinheiros e areia, a proposta aqui é apreciar pratos preparados no fogo, como cordeiro assado e legumes defumados. A atmosfera é rústica e mágica, ideal para uma noite inesquecível. Mas atenção: assim como quase todos os restaurantes da região, a casa está de portas fechadas fora do verão.

Onde: Ruta 10, Km 185, José Ignacio. Horário: Todos os dias a partir das 20h. Instagram: @marismo_restaurante.