Antes conhecido por ser apenas o bairro da Independência do Brasil, o Ipiranga ganhou relevância gastronômica e cultural nos últimos anos. As ruas do bairro, predominantemente residenciais e com nomes de personalidades da história do País, ganharam aconchegantes espaços para comer, tomar um café e, é claro, mergulhar em ótimos passeios culturais.

Confira, a seguir, uma seleção de passeios para fazer no Ipiranga aos finais de semana:

Pindó

Que tal começar o dia com um bom café, pão artesanal ou até um bolinho caseiro? Como já falamos da casa nas dicas de padarias artesanais em São Paulo, a Pindó tem um cardápio rotativo, que muda todo dia com opções de pão básico, recheado, baguete, integral, focaccia, doce e bolos. Tudo é feito com produtos com inspiração brasileira, sem uso de transgênicos ou conservantes, e de olho na produção artesanal. No local, ainda dá para tomar um saboroso cafezinho aproveitando o pequeno ambiente aconchegante.

Onde: R. Oliveira Alves, 465, Ipiranga. 91353-2721. Qua. a sáb.; 8h/19h. Dom.; 8h/14h30.

Pindó é a padaria artesanal do Ipiranga Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Museu do Ipiranga

Continua após a publicidade

Depois disso, já é uma boa ideia partir para o principal ponto turístico do bairro: o Museu do Ipiranga. Apesar de ter cobrança de ingresso desde a última semana, o local continua valendo a pena para ser visitado. Afinal, lá é possível conhecer um pouco mais sobre a história da independência do Brasil por meio de objetos da época, documentos da Família Real e quadros que só vemos nos livros de História -- como o Independência ou Morte, de Pedro Américo. Vá com tempo: o espaço merece ser apreciado em cada uma das salas. Ah, e aproveite para visitar os jardins e, aos domingos, ir na feirinha da Rua dos Patriotas.

Onde: Rua dos Patriotas, 20, Ipiranga. 2065-8000. 10h/17h (fecha seg.).

Hambúrguer do Seu Oswaldo

Chegou a hora de almoçar! Que tal passar em uma das lanchonetes mais tradicionais do bairro e da cidade? Localizado na Rua Bom Pastor, o tradicional ponto tem um serviço simples – nada de batata frita ou milk-shake –, e o cartão de débito começou a ser opção de pagamento há pouco tempo. No entanto, o serviço acolhedor, fruto de uma experiência de mais de 50 anos no mesmo espaço, faz com que o cliente se sinta confortável e quase em uma cápsula no tempo. O destaque fica para o x-salada (R$ 30), servido com hambúrguer saboroso e molho de tomate único. O x-maionese (R$ 30) e o x-bacon (R$ 31,50) também são boas pedidas para apetites vorazes. Para beber, refrescos de uva ou laranja (R$ 6,20, copo pequeno), daquelas máquinas antigas que quase não encontramos mais por aí.

Onde: R. Bom Pastor, 1659. Seg. a sáb., 12h/22h (fecha dom.). Aceita apenas dinheiro e cartão de débito.

Preparação do X-Salada do Seu Oswaldo: na chapa e com molho de tomate 'secreto' Foto: VALERIA GONCALVEZ/ESTADAO

Paellas Pepe

Continua após a publicidade

Não quer lanche? Bem em frente ao Seu Oswaldo está a autêntica culinária espanhola. O Paellas Pepe tem um serviço diferenciado. Lá, você paga R$ 95 para se servir à vontade da iguaria espanhola, que é preparada em dois cantos diferentes do salão. Quando uma acaba, a outra toca o sino -- assim você sabe exatamente onde precisa se dirigir. A paella é preparada como deve ser: repleta de frutos do mar, variados legumes, carne de frango, arroz e temperos espanhóis. Os camarões graúdos e bem servidos mostram que não há economia, mesmo sendo um preço único para o serviço. Quem quiser sair desse serviço à vontade, porém, também tem outras opções, como a paella negra (R$ 285), temperada com tinta de lula, e a paella marinera (R$ 299), com filé de peixe e variedade de frutos do mar.

Onde: R. Bom Pastor, 1.660. 3798-7616. 3ª a dom., 12h/16h e 19h/23h (fecha 2ª). Entrega via iFood e por delivery próprio.

Damp

Chegou a hora da sobremesa! Apesar de ter sorvete Damp no Sebo Pura Poesia, pode ser uma boa opção dar um pulo na casa original, a algumas quadras dali. Assim como o Seu Oswaldo, a sorveteria Damp é um dos pontos mais tradicionais do bairro. Depois de passar décadas em um estabelecimento apertado na Rua General Lecor, a casa mudou para um lugar mais espaçoso e elegante a alguns metros dali, já na Rua Lino Coutinho. Com filas que chegam na esquina aos finais de semana, a casa chama a atenção pelo sorvete de massa, cobrado por quilo, com sabores diversos - além dos tradicionais (e deliciosos) chocolate, baunilha, menta e afins, a Damp também conta com sabores mais ousados, como violeta, pistache californiano, castanha, canela e coco com doce de abóbora. Vale também às vezes se arriscar, deixar o sorvete de massa do lado e apostar nas deliciosas cassatas (R$ 16,50) de diversos sabores e em receitas da casa, como o Dampino (R$ 17,50), uma mistura de sorvetes de creme e chocolate com cereja e cobertura.

Onde: Rua Lino Coutinho, 983. 2274-0746. Ter. a dom., 10h/19h (fecha dom.). Delivery via iFood.

Doceria Delícia

Se não quiser sorvete, uma boa saída é a também tradicional Doceria Delícia, ali perto. Localizada na Rua Silva Bueno, via central do bairro e com o maior número de comércios, a casa também tem décadas de histórias para contar. No entanto, tudo dentro foi recentemente reformado após um incêndio durante a pandemia por conta de problemas na fiação. Os bolos, porém, continuam com o mesmo sabor de sempre, quando a casa começou a funcionar em 1975. Um dos mais gostosos é o de leite em pó (R$ 80 o quilo), menos enjoativo do que o esperado. Também é gostoso o bolo de mousse de chocolate (R$ 73 o quilo), com as tradicionais cerejas ornamentando o pedaço, e que consegue juntar o aerado do mousse com o cremoso de chocolate. Bolos de frutas, como o de ameixa (R$ 76 o quilo) e o de abacaxi (R$ 73) também agradam. A casa também vende salgados e doces. Depois disso, pode ser uma boa ideia dar uma volta na Silva Bueno e fazer comprinhas.

Continua após a publicidade

Onde: Rua Silva Bueno, 1792. 2591-1386. Seg. a sáb., 9h/19h; dom., 9h/16h. Delivery via iFood.

A atendente Valeria, da Delícia,com o bolo massa folhada de chantily Foto: VALÉRIA GONÇALVES/ESTADÃO

Sebo Pura Poesia

Já que está por ali, é uma boa opção dar uma passada no ponto mais badalado do bairro nos últimos tempos: o Sebo Pura Poesia. Além de livros usados, espalhados em um ambiente aconchegante e nada bagunçado, a casa ainda serve sanduíches à moda italiana, os famosos sorvetes Damp, vinhos e drinques. De vez em quando, principalmente aos finais de semana, ainda há espaço para algumas apresentações de artistas na porta do sebo.

Onde: R. Costa Aguiar,1112, Ipiranga. 9 6348 4285. Quarta a Domingo das 11h às 19h.

Nico Pasta e Basta

Será que já chegou a hora de jantar? Se já estiver sentindo uma certa fome, uma boa ideia: para quem quiser comida italiana pode encontrar uma boa opção nas esquinas das ruas Cisplatina e Costa Aguiar. Em um ambiente elegante e intimista, com uma entrada repleta de azulejos portugueses, o Nico Pasta e Basta oferece boa variedade de massas. A que mais chama a atenção é o spaghetti alla Nico (R$ 76), preparado na manteiga e transferido para o queijo grana padano para ser finalizado à mesa com conhaque. Outras boas opções são o taglioni ao pomodoro com camarões, limão-siciliano e rúcula (R$ 79) e o tortelli de abóbora com amaretto e amêndoas (R$ 59). O menu ainda tem carnes, peixes e aves.

Continua após a publicidade

Onde: R. Costa Aguiar, 1.586. 2068-3000. 3ª a 6ª, 12h/15h e 18h30/0h; sáb., 12h/16h e 18h30/0h; dom., 12h/16h). Delivery via iFood.