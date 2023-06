Se você vai aproveitar seu final de semana para passear no Parque Villa-Lobos, zona oeste de São Paulo, fique tranquilo: há um grande número de passeios para fazer ali por perto e deixar o seu dia muito mais produtivo. Dividido entre os bairros de Alto de Pinheiros e Vila Leopoldina, o parque está bem localizado para passeios culturais e, claro, gastronômicos.

A seguir, uma seleção do que há de melhor nos arredores do Villa-Lobos no fim de semana.

SP Gastronomia

A principal dica para o final de semana é o SP Gastronomia, festival que terá shows, aulas e várias barraquinhas de restaurantes e que acontece dentro do Parque Villa-Lobos. Os ingressos estão à venda no site e também podem ser adquiridos na bilheteria, no local. Dentre os restaurantes já confirmados, Hot Pork, Nelita, Osso, Tasca da Esquina, Dalva e Dito, Più, Família Kariri, Capim Santo, Espaço Arimbá, Make Hommus. Not War, Jiquitaia e Lobozó, Imakay, Quincho, Komah, Escandinavo, Vista e o Grand Hyatt. Confira os detalhes.

Onde: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001. Qui., 17h30/22h. Sex., 16h/22h. Sáb. e dom., 12h/22h.

MariaLima

Não quer ir ao festival, mas quer comer ali na região do Villa-Lobos? A cinco minutos de carro dali está o MariaLima. Com pegada casual, na esquina da rua Carlos Weber com a rua Brentano, o restaurante MariaLima é um dos pioneiros da gastronomia na Vila Leopoldina -- Marcia Marques, proprietária do espaço, inaugurou a casa em 2004. A casa é agradável: tem janelões que deixam passar bastante luminosidade, mesinhas agradáveis do lado de fora e, o que mais importa, boa comida. É muito gostosa a parmegiana de carne, acompanhada de batata e arroz (R$ 55), assim como o escalope de mignon no molho e risoto de funghi (R$ 59) e o salmão com palha de alho poró (R$ 79, na foto abaixo). Todos os pratos da MariaLima são bem servidos, são pedidas para apenas uma única pessoa.

Onde: R. Carlos Weber, 1490, Vila Leopoldina. 3645-0932. Ter. a qui., 12h/15h e 18h/23h. Sex. e sáb., 12h/23h30. Dom., 12h/17h30.

Medalhão ao brie do restaurante MariaLima, na Vila Leopoldina Foto: TABA BENEDICTO/ ESTADÃO

Mamaggiore

Ainda ali na Carlos Weber, um restaurante aconchegante para experimentar a comida italiana do bairro é no Mamaggiore. Seguindo pelo conceito de “slow food”, a casa tem pratos de comer rezando, como um gnocchi de batatas com tiras de filet mignon ao molho quatro formaggi gratinado com parmesão (R$ 77), um penne ao creme de funghi secchi chileno com calabresa, gratinado com mussarela de búfala (R$ 73) e um polpetone com mussarela, gratinado com parmesão e guarnecido de fettuccine Alfredo (R$ 79).

Onde: R. Carlos Weber, 594, Vila Leopoldina. 3644-3364. Seg. a sex., 12h/15h30 e 19h/22h. Sáb., 12h/23h. Dom., 12h/18h.

Tappi: Cozinha e Vinho

Se quiser aproveitar o final de semana para tomar um bom vinho, também há opções ali por perto. É o caso do Tappi, espaço dedicado aos amantes do vinho. Afinal, todo o conceito da casa é amparado na ideia de comer bem enquanto se toma um bom vinho. Não dá para não pedir as bruschettas da casa, como a de quatro queijos (R$ 38), presunto cru (R$ 38) e gorgonzola, mel e nozes (R$ 36). A Tappi ainda tem massas e carnes em seu cardápio.

Onde: R. Carlos Weber, 1511, Vila Leopoldina. 3642-1263. Ter. a sex., 12h/15h e 18h30/23h. Sáb., 12h/16h e 18h30/23h. Dom., 12h/17h.

Mercadão das Flores

O CEAGESP está fechado aos finais de semana, mas ali por perto há boas opções para substituir, principalmente quem quiser comprar flores. É o caso do já tradicional Mercadão das Flores, também a cinco minutos de carro do parque. Por lá, dá para comprar flores com preço no atacado e é possível encontrar uma variedade interessante. Vale ir com tempo.

Onde: R. Hayden, 105, Vila Leopoldina. 8h/17h. Fecha domingo.

Casa de Cultura do Parque

Uma boa dica de passeio cultural por ali é a Casa de Cultura do Parque. Com o propósito de inspirar, cultivar e promover diálogos construtivos e intercâmbio de ideias, o local oferece cursos e oficinas; exposições de arte, ciclos de debates e palestras; encontros de música, cinema e literatura. Agora, em 1 de julho, começam três exposições: a Museu Total, em que Danilo Oliveira ocupa a parede do Projeto 280×1020 com uma grande instalação; a Liberdade é Azul, na sala Gabinete, que recebe a produção da artista mato-grossense Deborah Paiva; e a Tempo Imenso, com as participações de Felipe Cohen, Laura Vinci, Lucas Arruda e Paulo Pasta. O local e as exposições são gratuitas. É chegar e aproveitar.

Onde: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1300, Alto de Pinheiros. 3811-9264. 11h/18h (fecha seg. e ter.).

Exposição: Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N.

Dentro do Parque Villa-Lobos está a exposição Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. A exposição é dividida em áreas temáticas, dedicadas aos heróis – Capitão América, Homem de Ferro, Capitã Marvel, Pantera Negra, Viúva Negra, Hulk, Thor, Gavião Arqueiro, entre outros -- e aos filmes da Marvel Studios. O percurso todo, segundo a organização, dura entre 60 e 90 minutos, mas nada impede que os fãs fiquem por mais um tempo no espaço. Os ingressos, com horário marcado, custam, em média, R$ 80, e já estão à venda.

Onde: Av. Queiroz Filho, 1365, Alto de Pinheiros. 10h/22h.

Exposição imersiva dos Vingadores traz o Universo Cinematográfico Marvel para o Parque Villa Lobos. Foto: Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N.

Mocotó

Além do tradicional restaurante na Vila Medeiros, o Mocotó também abriu recentemente uma filial na Vila Leopoldina -- e a casa, uma das melhores da gastronomia de São Paulo, não está no SP Gastronomia. Vale a pena, como sempre, começar pelos dadinhos de tapioca, tanto os tradicionais quanto os de macadâmia (R$ 20,90). De principal, é difícil achar algum prato que não agrade. Baião de dois (R$ 39,90, o pequeno), sarapatel (R$ 29,90, o pequeno) e a carne-de-sol na brasa (R$ 84,90) são algumas das boas opções.

Onde: R. Aroaba, 333, Vila Leopoldina. 3294-4814. 12h/22h (ter., qua. e dom., 12h/16h).

Banoffee da Vila

Uma sobremesa que se tornou queridinha nos últimos anos é o banoffee -- nada mais, nada menos do que uma torta com banana, chantilly e caramelo ou doce de leite. Na Vila Leopoldina, uma casa se especializou na sobremesa: o Banoffee da Vila. Por lá, dá para comer diferentes versões do doce, como pedaços de banoffe de chocolate (R$ 24), Nutella (R$ 24), Romeu e Julieta (R$ 24) e nozes (R$ 26). É de comer rezende e consegue agradar vários paladares, desde aqueles que adoram um doce até os que preferem algo um pouco mais equilibrado. Na época de Natal, a casa ainda tem uma torta natalina especial (R$ 200).

Onde: R. Passo da Pátria, 821, loja 1, Vila Leopoldina. 91202-2008. Ter. a sáb., 11h/18h30. Dom., 11h/17h30.