A semana está recheada de delícias com direito a festival de rua com comidas dos cinco continentes do mundo, jantar especial com comida caribenha em restaurante com duas estrelas Michelin, um projeto que combina sabores caipiras e caiçaras em mais um menu de Rodrigo Oliveira e tem até degustação de vinhos e um leilão beneficente de rótulos nacionais para os enófilos de plantão. Veja todos os detalhes em mais uma Agenda Paladar e descubra onde comer em SP na semana de 23 a 29 de agosto.

Festival Comidas & Músicas do Mundo

Comida jamaicana do Festival Comidas & Músicas pelo Mundo Foto: Cris Landi/D

Já pensou poder provar comidas de mais de 35 nacionalidades em um só lugar? O Festival Comidas & Músicas do Mundo reúne gastronomia, atrações artísticas e folclóricas de países como África do Sul, Afeganistão, Alemanha, Angola, Estados Unidos, Espanha, Grécia, Jamaica, Nepal, Turquia, Uruguai e Vietnã. Além das comidinhas típicas, o evento contará com shows musicais, apresentações de grupos folclóricos e oficinas de artes. E para quem é fã de uma boa cerveja, serão servidas desde as clássicas cervejas alemãs até as com lúpulo japonês.

O festival acontece nos dias 24 e 25 de agosto (sábado e domingo), das 11h às 21h, bem na saída do Metro Faria Lima. A entrada é franca e o evento é pet friendly.

PUBLICIDADE

Onde

Av. Brig. Faria Lima, 952 - Pinheiros

Chef de um dos melhores restaurantes da América Latina serve comida caribenha em SP

Bomba de vieira: massa de mandioquinha, lardo e tomate confitado Foto: Tadeu Brunelli/TBFoto

No dia 26 de agosto, tem comida caribenha no Evvai, que tem duas estrelas Michelin. A convite do chef da casa, Luiz Filipe Souza, o chef colombiano, Jaime Rodrigues, fará um jantar em oito tempos (R$ 799) inspirado pela culinária espanhola e, em especial, pela cultura gastronômica do Caribe colombiano. O chef convidado está à frente do Celele, localizado em Cartagena, ranqueado em 16º lugar entre os Latin America’s 50 Best Restaurants 2023.

PUBLICIDADE

O menu degustação contará com preparos como o “limón de oro”, com coco e camarões, a lagosta com caju e beldroega ou as vieiras com “orejero” e “camajon” (semente e nozes locais), além das criações do chef do Evvai, como a clássica bomba de vieiras, o carpaccio de wagyu com emulsão de garoupa fermentada, e o leitão com polenta de canjiquinha e insalata de finocchio.

Onde

Rua Joaquim Antunes, 108

@evvai_sp

Projeto Porco & Tainha com o chef Rodrigo Oliveira

PUBLICIDADE

Entradinhas do chef Rodrigo Oliveira, para o projeto Porco & Tainha. Foto: Ricardo D'Angelo/Divulgação

O restaurante do chef Rodrigo Oliveira, Balaio IMS, recebe a terceira edição do projeto “Porco & Tainha” no dia 29 de agosto. Uma união entre as culinárias caipira e caiçara, traz a carne do porco e da tainha para um menu em nove tempos assinado pelo chef da casa. A ideia principal é apresentar ingredientes, formas de preparo e, sobretudo, narrativas que permeiam essas culturas alimentares.

Pela primeira vez na cidade de São Paulo, o evento traz um cardápio conta com pão de fermentação natural da casa, servido com manteiga, shiokara e patê de torresmo, seguido de pastel de angu com tainha defumada, empadinha de miúdos e espetinho grelhado de porco e mexilhão. Crudos de tainha e porco antecedem os pratos quentes: copa lombo na brasa com molho de ovas, e “porchetta” de tainha com glacê de porco e farofa de milho.

O jantar Porco & Tainha no Balaio IMS custa R$ 490 (com mais R$ 220 caso haja interesse em harmonização) e as reservas devem ser feitas exclusivamente pelo WhatsApp (11) 96418-6163.

Onde

PUBLICIDADE

Av. Paulista, 2424 - Bela Vista

@balaioims

Primeiro Festival Terroirs do Brasil

Vinhos que serão servidos no primeiro festival terroir do Brasil Foto: Iaiá Cave a Manger/Divulgação

O Iaiá Cave à Manger e o Vinhos na Serra realizam no próximo dia 24 de agosto, das 14h às 18h, o primeiro Festival Terroirs do Brasil, uma festa onde será possível degustar mais de 30 rótulos de vinhos nacionais, de cinco diferentes regiões do país, incluindo Pernambuco, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo.

PUBLICIDADE

O evento conta com nove vinícolas que apresentam vinhos tradicionais entre tintos, brancos, espumantes e laranja. O convite custa R$ 160 por pessoa e dá direito a uma taça para a degustação de todos os rótulos, charcutaria assinada pela Pirineus e diversos queijos nacionais de pequenos produtores. Durante a festa, os chefs Benoit Mathurin e Renato Viotti Nogueira preparam também uma paella com ingredientes da serra e do mar, que sai a R$ 65 por pessoa.

Onde

Rua Iaiá 44 - Itaim Bibi

@iaiacaveamanger

Reservas via WhatsApp: (11) 99573-1810

PUBLICIDADE

Leilão de vinhos em prol da TUCCA

**Não usar após 19/07/24. Em caso de dúvidas, falar com a Fotografia** Vinho tinto Foto: BRAD/Adobe Stock

Em uma nova edição da Confraria pela Cura, o restaurante Cais promove um leilão beneficente de vinhos em prol da TUCCA, associação que oferece tratamento para crianças e adolescentes com câncer. O evento acontece dia 27 de agosto e contará com jantar e degustação de seis rótulos especiais de produtores independentes da Borgonha e Champagne, além de sete lotes de vinhos compostos por rótulos oferecidos pela Anima Vinum a serem leiloados.

Onde

Rua Fidalga, 314 - Pinheiros

@restaurantecais