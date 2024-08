Muito mais que um pão com linguiça, o choripán é o sanduíche mais representativo da culinária argentina, segundo Chico Mancuso, chef parrillero do Rincon Escondido e argentino nato. Típico das portas de estádios porteñas, é comumente consumido durante jogos de futebol e é pedida obrigatória em restaurantes de churrasco argentino.

Lá, as linguiças costumam ser preparadas por meio da combinação de carnes suínas e bovinas, com a tripa natural. Por ser muito democrático, aceita diferentes tipos de linguiça, podendo, inclusive, ser feito com as tão brasileiras linguiça calabresa e linguiça toscana. Mas o que realmente não pode faltar no lanche argentino é o tradicional chimichurri e um pão bem crocante.

Para saber onde provar o melhor choripán de São Paulo, convidamos nove especialistas para contarem quais são os seus preferidos na capital paulista. Confira.

Chefs consultados

Chico Ferreira, chef e sócio do Grupo Le Jazz

Chico Mancuso, chef parrillero do Rincon Escondido

Edson Navarro, mestre charcuteiro da escola de charcutaria artesanal Curato

Giovanna Perrone, chef da Casa Rios e do Pipo

Junior Bonassa, churrasqueiro

Lígia Karazawa, chef assadora

Luciano Nardelli, chef da Carlos Pizza

Mauro Brosso, chef e sócio do Shuk Falafel & Kebabs e do Shuk Esfihas

Paula Labaki, chef e consultora

Chimichurri Parrilla

Choripán do Chimichurri Parrilla Foto: Chimichurri Parrilla/Divulgação

O favorito de quatro chefs consultados, o Chimichurri Parrilla precisa estar no topo da nossa lista. Para Giovanna Perrone, chef da Casa Rios e do Pipo, lá é servido um dos melhores choripanes de São Paulo, com destaque para a sua linguiça feita na casa. O churrasqueiro Junior Bonassa também destaca que, pelo conjunto da obra, a casa é uma das suas favoritas. Além da linguiça, o lanche também leva o pão da padaria artesanal Fabrique, chimichurri e ainda é possível adicionar queijo.

Chico Mancuso também sugere a casa, afirmando que é uma representação do autêntico choripán, com uma mistura de carnes suínas. O chef Luciano Nardelli, da Carlos Pizza, concorda: “é uma versão bem tradicional e muito bem executada, com um molho chimichurri delicioso e uma linguiça artesanal de porco bem especial”. O choripán sai a R$ 34. Para adicionar queijo prato, são acrescidos R$ 5 ao valor.

Onde

Av. Prof. Alfonso Bovero, 730 - Perdizes

@chimi_parrilla

Chimi - Choripanes e Drinks

Choripan. Foto: Divulgação Chimi Choripanes y Drinks

O choripán do Chimi - Choripanes e Drinks é um dos favoritos do chef Chico Ferreira, do Grupo Le Jazz. “A versão deles tem uma linguiça muito saborosa, com gostinho defumado, e um bom chimichurri levemente apimentado”. O lanche é feito com pão de fermentação natural e linguiça artesanal. Você pode pedir tanto o sanduíche sozinho quanto um combo com batata frita e bebida.

O lanche intitulado “clássico” leva pão braseado, linguiça e chimichurri (R$ 32 a unidade, R$ 47 o combo), mas há também opções com pimentão, guacamole no lugar do chimichurri, mostarda em grãos e o carro-chefe da casa: o provoleta, com pão braseado, linguiça, provolone, maionese de páprica (picante) e chimichurri (R$ 42 a unidade, R$ 57 o combo).

Além da linguiça suína, que é a padrão, o cliente tem a opção de trocar por linguiça de cordeiro e linguiça vegana, com um adicional de seis reais para a troca. E, para os fãs de hambúrguer, tem até smash de linguiça a partir de R$ 18.

É essa diversidade de sabores que atrai, também, a chef Paula Labaki para o Chimi.

Onde

R. Artur de Azevedo, 969 - Pinheiros | R. Min. Jesuíno Cardoso, 99 - Vila Nova Conceição | R. Guaraiúva, 620 - Brooklin | R. Itapura, 714 - Vila Gomes Cardim | R. Conselheiro Pedro Luís, 10 - Santana

@chimichoripanes

Parrillita Carnes y Algo Más

Choripán do Parrilita Foto: Ale Roth/Divulgação

Inaugurada a pouco tempo, a casa do chef Alejandro Roth também é uma das sugestões de Chico Mancuso, bem como de Lígia Karazawa, chef assadora, que afirma: “a linguiça artesanal feita na brasa e o molho chimichurri deles é sensacional”.

Sua linguiça caseira é uma mistura de carne suína e bovina, uma combinação tradicional em Buenos Aires, deixando o sabor mais forte e encorpado. O choripán sai a R$ 35 e leva chimichurri e salsa criolla (o “vinagrete argentino”).

Onde

Av. Lins de Vasconcelos, 988 - Cambuci

@parrillitabr

Balcón

Chroipán do Balcón Foto: Balcón/Divulgação

Mauro Brosso, chef e sócio do Shuk Falafel & Kebabs e do Shuk Esfihas, conta que o choripán do balcón é especial “porque vem em um pão crocante, bastante molho chimichurri, maionese da casa e salsa criolla, além de rúcula” e o ambiente da casa é um bônus, com um “clima super agradável e bem despretensioso. É tudo o que a gente gosta”. O chorpán citado por Brosso leva o nome da casa e custa R$ 35.

Onde

R. França Pinto, 591 - Vila Mariana

@balcon.br

Rotiseria Argentina

Choripán da Rotiseria Argentina Foto: Ricardo Joel Michel/Divulgação

O mestre charcuteiro Edson Navarro, da escola de charcutaria artesanal Curato, tece muitos elogios à casa especializada em culinária argentina. A casa existe desde 2009 e serve um choripán que “celebra a cultura argentina”. “Feito com linguiça artesanal grelhada à perfeição e servida em um pão crocante, é complementado por um vibrante molho chimichurri, que adiciona frescor e um toque picante”, afirma Navarro. Suculento e simples, o sanduíche “nos transporta diretamente para as ruas da Argentina”. O preço do lanche é R$ 29.

Onde

R. Cel. Silvério Magalhães, 78 - Vila Estefano, Saúde | Alameda Franca, 240 - Jardim Paulista

@rotiseria.argentina