Aos 75 anos, restaurante Il Vero Alfredo ainda é parada obrigatória em Roma

A pessoa que vai para a Itália sabe que vai comer bem, principalmente em Roma. Lá, qualquer pequeno restaurante vai te oferecer, no mínimo, pratos saborosos -- muito por conta do acesso a ingredientes de qualidade. No entanto, há algumas paradas obrigatórias na cidade eterna para ter a experiência completa. É o caso do restaurante Il Vero Alfredo.

Localizada na Piazza Augusto Imperatore, 30, a casa, também conhecida como Alfredo di Roma, não é apenas um bom lugar para comer o tradicional fettuccine alfredo, mas é também a casa que trouxe esse prato ao mundo. E isso é perceptível em tudo: desde os quadros na parede, exaltando o fettuccine alfredo, até mesmo na forma que é apresentado.

História do fettuccine alfredo e do Il Vero Alfredo

A história do tradicional prato italiano, que não deixa dúvidas como o carbonara, começa com o patriarca da família, Alfredo Di Lelio, em 1908. Na época, ele se dividia entre a pequena trattoria aberta por sua mãe Angelina, na Piazza Rosa, com preocupações envolvendo sua esposa. Afinal, ela estava abatida após o nascimento do filho do casal.

Alfredo di Lelio em registro oficial do restaurante Il Vero Alfredo Foto: Il Vero Alfredo

Certo dia, notando a falta de força da esposa, mas também sem muito tempo, resolveu fazer um macarrão simples: fettuccine, manteiga e parmesão. Misturou tudo muito bem e a esposa, primeira a provar, ficou maravilhada. Não deu outra: em 1914, após o encerramento desta trattoria devido ao desaparecimento da Piazza Rosa, Alfredo abriu seu próprio restaurante e colocou o prato como uma das principais “atrações” de seu menu.

Hoje, o Il Vero Alfredo não é o mesmo restaurante de 1914, quando Di Lelio colocou o prato para o mundo experimentar -- o original mesmo é o Alfredo alla Scrofa, que ainda fica na Via della Scrofa, 104/a. O restaurante Piazza Augusto Imperatore é, na verdade, a segunda casa de Di Lelio: ele vendeu o primeiro endereço em 1943 e abriu o Il Vero em 1948.

Até hoje é a família de Alfredo Di Lelio por trás das operações do Il Vero Alfredo -- na visita de Paladar, Ines Di Lelio, uma das netas de Alfredo, estava sentada ali em uma mesa, checando documentos e analisando a movimentação. Ou seja: mesmo depois da morte do patriarca em 1959, a receita e o modo de preparar o fettuccine alfredo continuam vivos.

Como é a experiência no Il Vero Alfredo?

Antes mesmo da abertura do restaurante, pontualmente às 12h, uma pequena fila já estava se formando na porta. Logo os garçons chegam para recepcionar e vão espalhando pelo salão -- com reservas no fundo, sem reservas mais perto da porta. O local parece saído de um cenário de filme dos anos 1970: várias fotos na parede e muita movimentação ao redor.

Na hora de pedir, não dá pra pensar duas vezes: a pedida tem que ser o Il Vero Alfredo. Não há possibilidade de pedir um prato para dois, por exemplo, já que eles cálculo a porção para a quantidade de pessoas que desejam o fettuccine alfredo -- saindo por 20 euros por pessoa. Demora um pouco, mas logo o garçom chega com uma belíssima porção.

Woody Allen, Stallone, Reagan: fotos dos famosos que passaram pelo restaurante Il Vero Alfredo Foto: Matheus Mans/Estadão

O mais interessante, porém, é o preparo: o fettuccine fresco chega com vários pedaços de manteiga espalhados, assim como de Parmigiano Reggiano -- um queijo amarelo com textura e massa dura e levemente picante. Do lado da mesa, o garçom começa a misturar o prato rapidamente, para derreter a manteiga e o queijo igualmente, se unindo à massa.

Não fica bonito no prato, tampouco parece saboroso. Afinal, o garçom mistura tudo e fica bagunçado. Mas, na primeira garfada, explosão: é molho alfredo de verdade, como dificilmente se encontra fora da Itália. O Parmigiano Reggiano casa com a gordura da manteiga e o fettuccine fresco, ao dente, deixa tudo uma experiência mais interessante.

Engana-se quem pensa que é um prato exageradamente pesado. Não é delicado -- é intenso, na verdade. Mas não fica pesado. É um sabor impressionante, com ingredientes que parecem comuns, mas que contam com o sabor particular da Itália. Vale a pena, quem passar por Roma, conhecer o Il Vero Alfredo. É macarrão de verdade, alfredo de verdade.

SERVIÇO

Piazza Augusto Imperatore, 30, Roma

Horário: 12h30/15h30 e 19h30/23h30.

Recomenda-se reservar com antecedência