As 10 melhores pizzas de marguerita de São Paulo

Enquanto a pizza de mussarela chama a atenção por sua simplicidade, a de marguerita é a essência do que é uma pizza. Queijo, tomate e manjericão foram a “santíssima trindade” das pizzarias, com todo aquele sabor que é um dos mais pedidos e um dos mais gostosos.

No entanto, escolher a melhor pizza de marguerita da cidade não é tarefa fácil. Afinal, de acordo com a Associação Pizzarias Unidas do Brasil, são mais de 70 mil pizzarias espalhadas pelo País. Só no estado de São Paulo, foco deste roteiro, são mais de 20 mil.

Mas, seguindo os passos do teste feito com pizzas em 2022, convidamos especialistas para que criassem rankings próprios das melhores pizzas de marguerita da cidade por meio de um sistema de pontuação. Em caso de empate, vence aquele que ficou mais vezes no topo.

São os jurados: Antonio Maiolica, chef e pizzaiolo italiano, mas radicado no Brasil; Ana Carolina e José Luiz Soares, anfitriões de jantares em seu apartamento e que, desde 2010, compartilham experiências gastronômicas, dicas de receitas, restaurantes e viagens no blog Do Pão ao Caviar; o chef Simone Paratella, do restaurante Simone; chef toscano Pasquale Mancini, do Terraço Itália; e, um “estranho no ninho”, chef Koji Yokomizo, do By Koji.

Quais são as melhores pizzas de marguerita de São Paulo?

1. Lèggera

Em primeiro lugar, não tem pra ninguém: a Lèggera, pizza napolitana encontrada na região da Pompéia, ficou com a medalha de ouro com certa folga. “É a melhor pizza da cidade. Massa espetacular, leve, recheada do jeito certo”, resume Maiolica. “É autenticamente italiana”, continua Simone Paratella. “Ingredientes frescos e de ótima qualidade. O tomate vem na acidez certa e com sabor típico italiano. Mussarela ótima de verdade, massa com hidratação correta e típica napoletana. Pizza muito leve”. A Margherita Verace sai por R$ 54 e vem com molho de tomate, manjericão, mussarela de búfala, parmesão e azeite.

Onde: R. Diana, 80, Perdizes. 3862-2581. 18h/23h (fecha seg. e ter.).

2. Carlos Pizza

Em segundo lugar chega a Carlos, eleita a melhor pizza de mussarela no ranking anterior. A margherita da casa foi indicada como pequena, mas bem feita. “A massa é crocante com bons ingredientes”, resume Maiolica. “É um lugar charmoso para comer uma pizza com atendimento e ambiente de restaurante chic”. A Carlos oferece três tipos de marguerita: a tradicional (R$ 52), com mussarela de búfala, parmesão e manjericão; a Margherita com Pesto (R$ 56), com os mesmos ingredientes e pesto; e a Margherita da Casa (R$ 56), com mussarela de búfala, tomate sweet grappe, parmesão, manjericão, orégano e azeitonas.

Onde: R. Harmonia, 501, Vila Madalena. 18h/23h30 (6ª e sáb., até 0h).

Forno da Carlos Pizza, da Alameda Tietê, Jardins Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

3. Pizzaria Cristal

Fundada em 1981, a Cristal é uma das mais tradicionais pizzarias paulistanas, combinando bar e restaurante no mesmo ambiente. Até hoje, o forno é comandado pelo pizzaiolo Edílson, responsável pelas individuais de massa fina e crocante servidas na porcelana. Esta é a preferida de Pasquale Mancini, do Terraço Itália. “Minha pizza preferida é a marguerita de búfala e aliche da Pizzaria Cristal. Levíssima e com ótimos ingredientes”, resume o chef. A Margherita, preparada do jeito tradicional, sai por R$ 77 no tamanho pequeno.

Onde: R. João Cachoeira, 1384, Itaim Bibi. 3077-5700. 18h/23h.

4. QT Pizza

É ali na região da Cerqueira César que está a QT Pizza, uma pizzaria moderna com um ambiente diferente, com uma pegada industrial, que traz as pizzas mais diferentes possíveis em um cardápio para agradar vários paladares. No entanto, a tradicional marguerita aparece firme e forte por lá. “O estilo de pizza é bem tradicional, napolitana, massa de alta hidratação, fermentação natural”, comenta Zé, um dos donos do blog Do Pão ao Caviar. A pizza sai a R$ 48, individual, com molho de tomate, mussarela de búfala e manjericão.

Onde: Al. Min. Rocha Azevedo, 1096, Cerqueira César. 3064-9220. 18h/23h (sáb. e dom., 17h/23h; fecha seg.).

Pizza de marguerita da QT Pizza Foto: Jefferson Maya

5. Portão 5

A pizzaria Portão 5 fica ali no Estádio do Morumbi, fazendo parte de um complexo gastronômico dentro do espaço. Além das redondas, a casa ainda tem um Wine Bar, além de um restaurante com comida. Mas o destaque continua com as pizzas. “Gosto das pizzas de lá porque são feitas com fermentação natural e produtos de qualidade”, comenta o chef Koji Yokomizo, da By Koji, vizinho da casa. A pizza de marguerita tradicional (R$ 60, a brotinho) vem com molho de tomate artesanal, mussarela, rodelas de tomate e manjericão fresco. Enquanto isso, a marguerita especial (R$ 63) troca o queijo por mussarela de búfala.

Onde: Av. Jules Rimet, 300, Jardim Leonor. 98828-8091. 18h/23h (fecha seg.).

6. Paul Boutique

Comandada pelo experiente Paul Cho (ex-Braz Elettrica), a casa é conhecida por uma massa fina, firme, assada em forno elétrico. Segue o estilo americano, priorizando a venda por pedaço (R$ 18 a marguerita). No entanto, a partir das 18h, dá para pedir uma inteira pelo delivery. “Se está com saudades daquela pizza que comia em Nova York por US$ 1, aqui vai gastar mais, mas vai matar a saudade”, diz Maiolica. “É uma NYC Style perfeita”.

Onde: R. Dr. Renato Paes de Barros, 167, Itaim Bibi. 12h/23h.

7. Daviola

A Diavola é uma pizzaria típica do Vêneto, região nordeste da Itália. São pizzas mais leves, feitas com massa fina, sem ovos e pouco fermento. Dá pra comer uma inteira sem dividir com ninguém. A casa tem duas opções de marguerita: a tradicional (R$ 55, com parmesão, tomate, manjericão e mussarela) e a italiana (R$ 61, mussarela de búfala e manjericão). “Fina, crocante, pizza ao estilo do Vêneto”, explica o chef Antônio Maiolica sobre a redonda da Daviola. “Pizzas bem recheadas, com ingredientes de primeira qualidade”.

Onde: Av. Prof. Alfonso Bovero, 724, Pompéia. 3729-1077. 18h/23h (fecha seg.).

8. Rural

Saindo da cidade de São Paulo e chegando em Sorocaba está a Rural, uma pizza que busca o autêntico estilo napoletano: com produtos vindos da Itália, com inspiração nos produtores regionais, e com a pizza feita para comer com as mãos. Segundo Maiolica, que a considera sua terceira pizza favorita, vale a viagem até o interior de São Paulo. “Massa feita com farinha italiana, usam todos produtos regionais de pequenos produtores. O mais legal é que não tem garfo e faca na pizzaria. Você tem que comer com as mãos”.

Onde: R. Cmte. Salgado, 899, Vila Hortência, Sorocaba. (15) 3142-2387. 18h/22h (fecha seg. e ter.).

9. Bráz

A Bráz, conhecida por seus sabores diferentes como Carbonara, Caprese e a queridinha que leva o nome da pizzaria, se sai bem também com a tradicional marguerita (R$ 49 a pequena, R$ 83 a grande). Ana, do blog Do Pão ao Caviar, diz que o “ambiente é super gostoso para a família, além de ser uma pizza clássica, mais ‘abrasileirada’, que todo mundo gosta”. Além disso, segundo ela, entrega bem no delivery, com ótimo ingredientes.

Onde: R. Sergipe, 406, Consolação. 18h30/23h30 (5ª a sáb., até 0h30). Outros quatro endereços.

10. Qui o Qua

Típica pizza italiana, ao taglio. É um estilo de pizza muito comum em Roma, com uma massa mais alta e que pode até lembrar uma focaccia. No entanto, é extremamente leve e crocante por conta da alta hidratação e do longo tempo de maturação e fermentação. E, para os jurados, o estilo combina bem com a marguerita. “É uma pizza al taglio, estilo romana, mais grossa, quadrada”, explica Zé, um dos donos do blog Do Pão ao Caviar.

Onde: Al. Olga, 379, Barra Funda. 91265-2244. 9h/18h.