A Argentina se consolidou como uma escolha de viagem muito popular, pelo preço que tende a ser considerado amigável e pela proximidade. Por sua vez, a gastronomia argentina está cada vez mais presente entre os restaurantes de São Paulo, com casas que trazem um pouco da variedade da comida do país vizinho.

As casas de parrilla argentina ainda são as opções mais procuradas, mas é cada vez mais comum ver em destaque outros tipos de pratos, como por exemplo, as empanadas. Separamos a seguir uma lista, preparada por especialistas do Paladar, com um pouco do que os restaurantes com culinária tipicamente argentina têm de melhor na capital paulista.

Chimichurri Parrilla

Vacío do Chimichurri Parrilla. Foto: Luigi Di Fiore/Estadão

Comandado pelo argentino Tomás Pañafiel, o Chimichurri Parrilla fica no bairro de Perdizes. e é um endereço especializado em cortes de carne tipicamente argentinos, sempre acompanhados do molho de ervas que dá nome à casa. Outros pratos típicos da gastronomia argentina também se destacam no menu da casa.

PUBLICIDADE

Uma das opções mais pedidas na casa é o Vacío, com chimichurri e vegetais feitos na brasa, mas o cardápio de cortes disponíveis é variado: ancho, asado de tira, mollejas e rosbife caseiro são apenas algumas das opções.

As empanadas argentinas do Chimichurri Parrilla são feitas com recheios tradicionais, e o de carne (com ovos, passas e carne bovina lentamente cozida) é o mais pedido. Também há sempre uma empanada da semana com unidades limitadas, feita com algum recheio novo elaborado pela casa.

A dica é chegar cedo, uma vez que o espaço é pequeno e bem disputado nos horários de pico, principalmente aos finais de semana.

Onde:

Endereço: Avenida Professor Alfonso Bovero, 730 - Perdizes. Horário de funcionamento: de terça à quinta das 12h às 15h30 e das 18h às 23h, sexta das 12h às 23h, sábado das 12h30 às 23h e domingo das 12h30 às 17h. Instagram: @chimi_parrilla.

PUBLICIDADE

Corrientes 348

Corrientes 348. Foto: Elvis Fernandes

A Avenida Corrientes é uma das principais de Buenos Aires, contando com uma grande variedade de destinos culturais e gastronômicos. O Corrientes 348 homenageia um famoso endereço de apresentações de tango na capital argentina, mas a dança no restaurante daqui é um pouco diferente.

As estrelas do cardápio são as carnes, que contam com cortes clássicos das parrillas argentinas. Para compartilhar, há a possibilidade de pedir a parrillada de carnes, que conta com asado de tira, ojo de bife, chorizo, corte especial da casa e vegetais grelhados.

Os acompanhamentos clássicos argentinos também marcam presença no cardápio. Claro, ainda tem o nosso querido arroz branco, mas as batatas fritas, na brasa e em purê acompanham bem as carnes das três unidades do Corrientes 348 em São Paulo.

PUBLICIDADE

Onde:

Vila Olímpia: Rua Comendador Miguel Calfat, 348.

Jardim Europa: Rua Dr. Mário Ferraz, 32.

Jardins: Rua Bela Cintra, 2305.

Horário de funcionamento: de segunda à sábado das 12h às 23h30 e domingo das 12h às 21h. Instagram: @corrientes348br.

Rotiseria Argentina

A Rotiseria Argentina não segue exatamente a mesma linha das casas de carne tradicionais, já que tem como foco outros pratos da culinária argentina. A começar pelo cardápio de empanadas, com mais de dez opções de sabores, massas, com destaque para os clássicos sorrentinos e milanesas tipicamente argentinas.

PUBLICIDADE

Fazendo jus ao nome, os sorrentinos, empanadas e milanesas podem ser retirados congelados para serem finalizados em casa, bem como as opções de sobremesas clássicas da casa, como as medialunas e rolinhos de nozes.

Há também opções do cardápio na grelha, como os choripanes, matambre e entranha. A parrilla funciona de quinta a sábado.

Onde:

Matriz: Rua Cel. Silvério Magalhães, 78 - Vila Santo Estefano. Horário de funcionamento: de terça a sexta das 18h às 22h, sábado das 12h às 15h e das 18h às 22h e domingo das 9h às 16h. Também tem uma loja na Alameda Franca, 240. Instagram: @rotiseria.argentina.

Martín Fierro

PUBLICIDADE

Empanadas do Martín Fierro. Foto: Fernando Sciarra/Estadão)

O Martín Fierro iniciou suas operações há mais de 40 anos servindo apenas empanadas, que até hoje são referência na cidade, mas o cardápio atual da casa explora de maneira ampla a cozinha argentina.

As carnes argentinas do menu são os clássicos chorizo e o ancho, que podem ser pedidos em diferentes tamanhos e acompanham salada de folhas verdes. Uma boa variedade de entradas clássicas da parrilla, como as morcillas (linguiças de sangue), mollejas (timo bovino), além de algumas opções de salada, completam o menu da casa.

Asado de tira da casa. Foto: Codo Meletti/ Estadão

As sobremesas, também apresentam um pouco mais da culinária dos nossos hermanos, com, por exemplo, alfajores caseiros.

PUBLICIDADE

Onde:

Endereço: Rua Aspicuelta, 683, Vila Madalena. Horário de funcionamento: todos os dias das 12h às 19h e na última quinta-feira do mês funciona até as 23h. Instagram: @restmartinfierro.

Pobre Juan

Arborizado e elegante, o ambiente do primeiro Pobre Juan, na Vila Olímpia Foto: Divulgação

Com algumas unidades espalhadas pela capital paulista, o Pobre Juan é um projeto idealizado por uma dupla de amigos brasileiros e que tem como principal inspiração as parrillas argentinas. Apesar da presença de carnes de outras origens, os cortes argentinos continuam sendo os carros-chefe das quatro casas da rede na capital paulista.

Entre os destaques, a ceja (ponta do bife ancho) é uma das principais saídas do restaurante, bem como o ojo de bife e o chorizo da casa. Há opções de entradas e acompanhamentos típicos da culinária argentina, como as provoletas e porções de mini empanadas.

Onde:

Shopping Cidade Jardim: Avenida Magalhães de Castro, 12000. Segunda a quinta das 12h às 23h, sextas e sábados das 12h à 00h, domingo das 12h às 22h;

Higienópolis: Rua Itaguaba, 38; Segunda a quinta das 12h às 15h e das 18:30 às 22h, sexta e sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 19h;

Vila Olímpia: Rua Comendador Miguel Calfat, 525. Segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 22h, sexta e sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 20h.

Morumbi Shopping: Avenida Roque Petroni Júnior, 1089; Segunda a sexta das 11h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 22h.

Instagram: @restaurantepobrejuan.