O Bom Retiro é quase um templo. Tudo bem que não chega na variedade impressionante de restaurantes orientais da Liberdade, mas o bairro da zona central de São Paulo conta com uma pungente gastronomia que vai desde a Coreia do Sul, país que muitos moradores do local lembram como lar, até chegar no Vietnã ou, até mesmo, na culinária judaica.

O melhor: é comida bem feita, de qualidade, para você comer bem e sair de lá feliz. Quer dicas de bons restaurantes do Bom Retiro para ir sem erro? Confira a nossa seleção.

Um Coffee Co.

Com quatro endereços na cidade – dois no Bom Retiro e dois em Pinheiros – a cafeteria comandada pelos irmãos Boram e Garam Um trabalha com as variedades de café produzidas na fazenda do grupo, localizada no Sul de Minas. Prove o café Vale da Lua, coado na V60, com um croissant clássico, que é delicioso e um dos carros-chefes da casa.

Onde: R. Júlio Conceição, 553, Bom Retiro. 3229-3988. 8h/17h (fecha dom.).

Na Um Coffee Co., as pedidas são servidas de maneira minimalista e com muito sabor Foto: Caio Tinoco

Acrópolis

Se você gosta de comida grega, precisa passar no Acrópolis. A casa é uma das últimas de comida do país europeu que resistiram ali na região do Bom Retiro -- os herdeiros do lendário Thrassyvoulos Georgios Petrakis, seu Trasso, resolveram tocar o negócio após a morte do proprietário em 2016. E a comida continua boa como sempre: pratos como o cordeiro assado e o polvo à vinagrete são pratos com cara de Grécia e com muito sabor.

Onde: Rua da Graça, 364, Bom Retiro. 3223-4386. 7h30/18h.

Casa Búlgara

Após visitar a Grécia, que tal dar uma passadinha Bulgária? O país europeu é representado no Bom Retiro com a Casa Búlgara que, desde 1975, faz a alegria de quem passa por ali. Uma das apostas mais certeiras é a bureka, salgado em formato de rosquinha típico da Europa Oriental com diferentes recheios. Também é obrigatório experimental o strudel.

Onde: R. Silva Pinto, 356, Bom Retiro. 3222-9849. 9h20/17h (sáb., 9h20/15h; fecha dom.).

Pho.366

O pho é um prato do dia a dia no Vietnã -- algo que, nos últimos anos, ganhou força em alguns restaurantes de São Paulo. O Pho.366 é uma dessas boas opções. A casa tem como chef Yong Shin, um coreano que trabalhou em uma rede de pho em seu país natal. O caldo de carne bovina leva 24 horas para ser feito e Shin usa peito, filé, fraldinha ou tendão no de carne, e serve também delicado pho de frango, além de versão com frutos do mar.

Onde: R. Silva Pinto, 366, Bom Retiro. 3807-6141. 11h30/15h e 17h30/20h (fecha dom.).

Otugui

Aqui pedimos licença: sabemos que o propósito da lista é sugerir restaurantes, mas não podemos ignorar o Otugui. É um mercado coreano no Bom Retiro que, como já falamos, é “o Santa Luzia dos mercados orientais”. Esqueça qualquer cena que você já tenha vivido em mercados da Liberdade, com filas e corredores apertados. Você encontra uma variedade impressionante de produtos, ideal para quem gosta de cozinhar comida coreana.

Onde: R. Três Rios, 251, Bom Retiro. 3326-1419. 8h30/19h (dom., 9h/15h).

Lata de Spam no mercado de produtos coreanos Otugui. Enlatado de carne americano faz parte da cozinha coreana e japonesa Foto: Werther Santana/Estadão

Shoshana Delishop

Após fechar durante a pandemia e reabrir com boas ideias em 2022, o Shoshana Delishop é parada obrigatória no Bom Retiro. Dos tempos antigos da casa, alguns clássicos foram mantidos, como a língua da Shoshi com varenikes de batata e o pudim de leite, outros foram reeditados, conforme já contou Patrícia Ferraz. Dentre boas opções de pedidas, a tradicional sopa de beterraba com creme azedo de entrada (R$ 15, a pequena). De prato principal, o schnitzel, que é servido com três salas, é de comer rezando (R$ 49, de frango). Se quiser uma boa sobremesa, um dos destaques da casa, peça o pudim de leite (R$ 20).

Onde: R. Correia de Melo, 206, Bom Retiro. 11h30/15h (6ª. 11h30/15h e 17h/23h; sáb., 11h30/23h; dom., 10h/16h; fecha 2ª).