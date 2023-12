Entrar na Ceci, tradicional padaria do Planalto Paulista, é como viajar no tempo. Afinal, a casa funciona em um esquema tradicional, que quase não se encontra mais em São Paulo: você entra e encontra um grande balcão, recheado com pães, doces e tudo que há de bom. Por enquanto, não há mesas. É entrar, pegar seu pãozinho e ir embora para casa.

Nesse formato, a Ceci conquistou público e jurados da Padocaria, prêmio que reconhece as melhores padarias de São Paulo. A casa do Planalto Paulista ganhou a medalha de ouro na categoria de Melhor Padaria por dois anos consecutivos, em 2022 e 2023. Líder invicta.

Em 2021, a Ceci também foi a melhor em café, serviço de frios e time de chapeiros. Agora, também foi premiada nos quesitos doce e pão na chapa -- além do prêmio máximo.

Doce da Ceci, a melhor padaria de São Paulo, de acordo com o Padocaria Foto: Ceci

“O Padocaria é um prêmio sério e que gera bastante movimentação”, afirma Gustavo. “Ganhar o Padocaria representa se tornar uma marca mais conhecida, um aumento no número de clientes e faturamento e representa receber pessoas de toda a parte do Brasil que tem a curiosidade em conhecer a melhor padaria de SP. Isso na parte prática da coisa”.

Me dê motivos

Parando para analisar o bicampeonato da Ceci, percebem-se algumas constâncias. Para começo de conversa, a padaria ficou sempre na mão de portugueses -- fundada em 1964, a casa já está na quarta geração com Gustavo Guimarães Fernandes, sócio e diretor. “Sempre foram portugueses que tiveram sociedade”, diz ele, que tem nacionalidade.

Com tanto tempo em atividade, e sempre com a mesma família na direção, a Ceci acabou conquistando os moradores do bairro. É algo essencial para alcançar um título no Padocaria, já que parte da votação é feita com o público geral, que frequenta as padarias.

Gustavo também acredita que há algo fundamental hoje em dia: ser natural. “As padarias de fermentação natural mostraram isso”, diz ele. “Hoje as melhores padarias já tem ótimos pães de fermentação natural. Aqui na Ceci, eu tirei o leite e a banha que estavam na receita do pão francês. Hoje, o pãozinho é feito apenas de farinha, sal, fermento e água. A qualidade, a saudabilidade e o natural caminham juntos e essa é uma preocupação na Ceci e nas boas padarias de São Paulo hoje. O produto tem que ser caseiro e fresco”.

Um novo momento para a Ceci

A segunda vitória do Padocaria também marca um novo momento para a Ceci. Pra começar, toda a responsabilidade que nasce a partir do bicampeonato. “A expectativa aumenta, a cobrança aumenta e você precisa ir atrás para melhorar a entrega. O time tem que estar motivado pra isso”, explica Gustavo. “É um mercado muito amplo. Temos 6 mil padarias na cidade de São Paulo, segundo o Sampapão, associação do setor. As que se destacam estão preocupadas com qualidade e o tempo inteiro se aperfeiçoando”.

Além da comida, a Ceci está passando por mudanças físicas. Primeiramente, por uma reforma para ter mesas e cadeiras para as pessoas sentarem -- hoje, é uma padaria apenas com balcão. “Essa reforma engloba um novo conceito para a empresa”, diz Gustavo.

A ideia toda é um conceito replicável. “Já estamos iniciando o projeto de arquitetura da segunda loja, que será nos Jardins. O grande desafio é o treinamento dos colaboradores para mantermos padrão de produto e qualidade no atendimento, pessoas que amam a panificação e a confeitaria. Mas tenho fé que conseguiremos realizar a mesma entrega”, diz.